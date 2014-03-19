《焦点》日本2月出口不如预期，然消费税上调前企业信心保持平稳

国际油市：亚洲航煤裂解价差走坚，因供给有限
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
南武志表示，出口增速疲软可能迫使央行推出更多货币刺激措施，同时政府亦或最快在夏季时求助更多的财政刺激举措来提振经济。
若参看路透和日本央行短观调查相关图表，请点选：
**短观调查显示信心恶化**
调查于3月3-14日间进行，覆盖了400家大中型企业，其中255家作出回复。该指数由乐观回复者所占百分比减去悲观回复者百分比计算得出。
日本央行将在4月1日发布3月季度短观报告，同日日本消费税亦将自5%上调至8%。
日本央行短观报告中的任何疲弱迹象，都将增强市场对于日本央行出台额外刺激政策的呼声，即便日本央行曾表示经济能够经受住消费税上调的冲击。
决策者和许多民间分析师预计，在消费税上调后，4-6月当季经济会暂时放缓，然后在7-9月出现反弹。(完) (编译 孙茉莉/郑茵/侯向明； 审校 龚芳/李婷仪/石冠兰)
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f