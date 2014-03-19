《焦点》日本2月出口不如预期，然消费税上调前企业信心保持平稳

南武志表示，出口增速疲软可能迫使央行推出更多货币刺激措施，同时政府亦或最快在夏季时求助更多的财政刺激举措来提振经济。

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**短观调查显示信心恶化**

调查于3月3-14日间进行，覆盖了400家大中型企业，其中255家作出回复。该指数由乐观回复者所占百分比减去悲观回复者百分比计算得出。

日本央行将在4月1日发布3月季度短观报告，同日日本消费税亦将自5%上调至8%。

日本央行短观报告中的任何疲弱迹象，都将增强市场对于日本央行出台额外刺激政策的呼声，即便日本央行曾表示经济能够经受住消费税上调的冲击。