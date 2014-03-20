《中国债券市场每日交易备忘》--3月20日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国厦门银行10亿元人民币三年期固息债招标(主体评级AA-)，中信证券和摩根士丹利华鑫证券主承 中国银行 93.83亿元信贷资产支持证券10:00-11:00招标，国泰君安证券等主承 江西高速公路投资集团30亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA/AA+)，浦发银行主承 南方航空 30亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行主承 鞍钢集团20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和兴业银行主承 四川铁路产业投资集团20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 淄博宏达矿业4.4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行主承 珠海港控股集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，交通银行和浦发银行主承 东营鲁方金属材料公司6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行主承 绵阳市投资控股（集团）10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浙商银行和国开行主承 横店集团19亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中国银行和光大银行主承 华北制药 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承 昆明交通产业股份公司10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，北京银行主承 长沙城市建设投资开发集团15亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 南宁城市建设投资集团15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，兴业银行和国开行主承 同方股份 8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，北京银行主承 苏州交通投资6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行和民生银行主承 富通集团3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，工商银行和民生银行主承 长沙市轨道交通集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，光大银行主承 江苏汇鸿国际集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),中信银行和民生银行主承 石家庄国际投资集团30亿元七年期中票簿记建档(主体评级AA+)，华夏银行主承 阜阳城建投8亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，长江证券主承 温州高新技术产业开发区投资建设开发公司6亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，摩根士丹利华鑫证券主 承 江苏句容福地生态科技公司12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，宏源证券主承 ============================================================================= 二、新债上市： 进出口行70亿元一年期固息债140317，票面利率4.55% 农发行60亿元七年期固息增发债140409，参考收益率5.5156% 天能电池集团4亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债1480122，票面利率7.31% 江苏奕淳集团3.4亿元一年期短融041463006，票面利率8.50% 山东高速集团10亿元九个月期超短融011473003，票面利率5.48% 浙江交通投资集团15亿元六个月期超短融011479001，票面利率5.10% 华北制药 5亿元一年期短融041453034，票面利率6.78% 铁路总公司200亿元一年期短融041452012，票面利率5.19% 江西长运 2.6亿元一年期短融041462008，票面利率6.80% 天津城市基础设施建投集团50亿元一年期短融041461012，票面利率5.90% 陕西有色金属控股集团30亿元一年期短融041460023，票面利率5.98% 扬州城建国资控股集团10亿元五年期中票101463005，票面利率7.10% 山西煤炭进出口集团10亿元五年期中票101459004，票面利率7.20% 广西投资集团5亿元三年期中票101454006，票面利率6.40% 港中旅集团10亿元七年期中票101473004，票面利率5.99% 江苏华西集团10亿元三年期中票101453005，票面利率8.50% 西宁特殊钢集团4.7亿元七年期中票101463003，票面利率9.50% ============================================================================ 三、缴款： 农发行40亿元一年期固息增发债140410，发行价格100.49元 农发行60亿元三年期固息债140421，票面利率5.10% 海门市海晋交通建设9亿元七年期固息债1480101，票面利率8.00% 天津市房地产信托集团10亿元七年期固息债1480132，票面利率8.59% 国开行70亿元三年期固息增发债140201，发行价102.4632元 国开行50亿元五年期固息增发债140202，发行价102.8800元 国开行60亿元七年期固息增发债140203，发行价102.7311元 国开行60亿元一年期固息增发债140204，发行价101.1500元 国开行60亿元10年期固息增发债140205，发行价103.6800元 进出口行60亿元六个月期贴现金融债140319，发行价格97.715元 民生银行 200亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债券1428003，票面利率6.60% 西安保障性住房10亿元五年期集合债券1480123，票面利率7.31% 兖矿集团30亿元九个月期超短融 五矿集团30亿元六个月期超短融 淮南矿业集团30亿元六个月期超短融 上海电力 15亿元三个月期超短融 浙江中成控股集团4亿元一年期短融 三亚凤凰机场5亿元一年期短融 中国航空技术深圳公司5亿元一年期短融 南方工业集团5亿元一年期短融 天津滨海新区建设投资集团25亿元一年期短融 佛塑科技 3亿元一年期短融 安信证券10亿元三个月期短融 京能清洁能源 9亿元一年期短融 阳泉煤业集团10亿元一年期短融 太阳纸业 5亿元一年期短融 云南城市建13亿元五年期投资者选择权(3+2)中票 滨化股份 5亿元五年期中票 南通国资投资控股5亿元五年期中票 苏州工业园区国资控股10亿元10年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国国航 30亿元五年期中票0982028到期兑付，票面利率3.48% 安信证券10亿元三个月期短融071306008到期兑付，票面利率6.50% 江苏扬农化工集团8亿元一年期短融041358023到期兑付，票面利率4.55% 旭阳化工有限公司3亿元一年期短融041358024到期兑付，票面利率4.95% 风范股份 2亿元一年期短融041359018到期兑付，票面利率4.99% 深圳燃气 3亿元一年期短融041363003到期兑付，票面利率4.36% 北京控股集团25亿元一年期短融041369007到期兑付，票面利率4.11% 02国债13 020013付息 08国债03 080003付息 08国开06 080206付息 12进出04 120304付息 12农发04 120404付息 12海城投债 1280056付息 12苏交通债 1280057付息 12宣城债 1280058付息 13合工投债 1380129付息 13京粮债 1380130付息 13航天债01 1380131付息 13航天债02 1380132付息 13用友MTN1 1382102付息 13石药MTN1 1382103付息 13重汽MTN2 1382104付息 13山钢MTN1 1382105付息 13深基建MTN1 1382106付息 13华侨城MTN1 1382107付息 13皖国元MTN1 1382108付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --美国联邦储备理事会(FED)主席叶伦周三表示，可能在今年秋季结束购债，约六个月后可能开始升息。这比一 些投资者预期的时间点有些早。美国股市与债市下跌，美元兑日圆及欧元则扩大涨幅。期货交易商目前预期，首 次升息最早可能在2015年4月。 --上海证券交易所周三称，放宽合格境外机构投资者（QFII）证券交易的投资范围，新增优先股、政策性金融 债、资产支持证券、国债预发行交易等品种。对单只A股合计持股比例限制由20%提高到30%。 3/27公布1-2月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇)