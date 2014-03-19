美国与加拿大经济指标预测--3月20日-3月27日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 3月17日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月20日(四) 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月15日当周 32.5 31.5 四周均值(万人) -- 33.05 续请失业金人数(万人) 3月8日当周 286.8 285.5 1400 美国成屋销售年率(万户) 2月 460 462 1400 美国领先指标 2月 +0.2% +0.3% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 3月 正3.8 负6.3 3月21日(五) 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.6% +0.3% (较上年同期) +0.9% +1.5% 1230 加拿大零售销售(较前月) 1月 +0.7% -1.8% 1430 美国ECRI经济领先指标 3月14日当周 -- 133.8 * 3月24日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月24日(一) 1230 美国芝加哥联储全国活动指数 2月 -- 负0.39 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 56.0 57.1 3月25日(二) 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月22日当周 -- +0.7% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月22日当周 -- +2.8% 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 1月 -- +0.8% 1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会 1月 地区房价指数(较前月) +0.7% +0.8% (较上年同期) +13.0% +13.4% 美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大都会 地区房价指数(较前月) -- -0.1% 1400 美国消费者信心 3月 79.0 78.1 1400 美国新屋销售年率(万户) 2月 45.0 46.8 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 3月 -- 负6 3月26日(三) -- 美国建筑许可年率(万户) 2月 -- 101.8 1100 美国抵押贷款市场指数 3月21日当周 -- 369.0 再融资指数 -- 1,528.4 1230 美国耐久财订单 2月 +0.5% -1.0% 扣除运输的耐久财订单 +0.2% +1.1% 扣除国防的耐久财订单 -- -1.7% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.5% 1343 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 54.1 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 53.3 3月27日(四) 1230 美国企业获利 第四季修正值 -- +2.4% 1230 美国实质国内生产总值(GDP) 第四季终值 +2.7% +2.4% 最终销售 +2.3% +2.3% GDP隐性平减指数 +1.6% +1.6% 个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.0% 核心PCE物价指数 +1.3% +1.3% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月22日当周 -- -- 四周均值(万人) -- -- 续请失业金人数(万人) 3月15日当周 -- -- 1400 美国成屋待完成销售 2月 +0.1% +0.1% 1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 3月 -- 正4(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王冠中; 审校 张荻)