重温稿-路透调查：瑞士央行料将维持瑞郎汇率上限，或无须正式宣布退出该措施

* 瑞士央行将在3月20日举行政策会议

* 瑞士央行今年全年料维持瑞郎汇率上限不变

* 瑞士央行料预估2014年经济成长2.0%

记者 Alice Baghdjian 编译 王冠中

路透苏黎世3月18日 - 路透调查周二显示，瑞士央行预计至少2015年前不会取消瑞郎汇率上限，部分分析师认为，央行可能永远都不需要正式退出该上限规范。

瑞士央行在2011年9月祭出1.20的瑞郎兑欧元汇率上限，以抵御通缩和衰退，因欧元区危机下的避险操作在几个月时间内将瑞郎推至了纪录高点。

20名回覆关于汇率上限问题的分析师全数认为，瑞士央行会在2014年全年内均维持汇率上限。有11人预期该上限会在2015年内取消，但有九人预期会持续更久的时间。

部分人甚至质疑瑞士央行是否真的需要正式宣布取消汇率上限，暗指了1978年时瑞士央行曾提出瑞郎兑德国马克汇率上限，但从未正式宣布取消该措施。

瑞士央行在周四0830GMT宣布季度货币政策决议时，预计将会重申汇率上限的政策。

乌克兰危机近日来已将瑞郎/欧元推至接近1.20瑞郎的上限。

37名受访分析师全数预期瑞士央行将维持指标利率在0-0.25%。分析师全数预期该利率今年全年均将维持在近零水准，有几人预期2015年将首次升息。

分析师指出，瑞士央行升息的时间将视美国联邦储备理事会(美联储/FED)和欧洲央行的行动而定。