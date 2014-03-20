重温稿-路透调查：瑞士央行料将维持瑞郎汇率上限，或无须正式宣布退出该措施

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 瑞士央行将在3月20日举行政策会议
* 瑞士央行今年全年料维持瑞郎汇率上限不变
* 瑞士央行料预估2014年经济成长2.0%
记者 Alice Baghdjian 编译 王冠中
路透苏黎世3月18日 - 路透调查周二显示，瑞士央行预计至少2015年前不会取消瑞郎汇率上限，部分分析师认为，央行可能永远都不需要正式退出该上限规范。
瑞士央行在2011年9月祭出1.20的瑞郎兑欧元汇率上限，以抵御通缩和衰退，因欧元区危机下的避险操作在几个月时间内将瑞郎推至了纪录高点。
20名回覆关于汇率上限问题的分析师全数认为，瑞士央行会在2014年全年内均维持汇率上限。有11人预期该上限会在2015年内取消，但有九人预期会持续更久的时间。
部分人甚至质疑瑞士央行是否真的需要正式宣布取消汇率上限，暗指了1978年时瑞士央行曾提出瑞郎兑德国马克汇率上限，但从未正式宣布取消该措施。
瑞士央行在周四0830GMT宣布季度货币政策决议时，预计将会重申汇率上限的政策。
乌克兰危机近日来已将瑞郎/欧元推至接近1.20瑞郎的上限。
37名受访分析师全数预期瑞士央行将维持指标利率在0-0.25%。分析师全数预期该利率今年全年均将维持在近零水准，有几人预期2015年将首次升息。
分析师指出，瑞士央行升息的时间将视美国联邦储备理事会(美联储/FED)和欧洲央行的行动而定。
瑞士央行周四也预计公布新的经济成长和通胀预估。分析师预期央行将确认12月时的2014年成长约2.0%预估。央行也料确认2014年和2015年通胀率预估在0.2%和0.6%，并公布2016年通胀率预估为1.0%。(完) (译文审校 于春红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。