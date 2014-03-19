台湾汇市：台币盘初走贬，受海外投资人押注人民币续贬拖累

路透台北3月19日 - 台币兑美元 周三早盘实质交易走贬。交易员表示，海外投资人预料台币将跟进人民币的贬势，昨晚在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场大买美元，一个月远汇报价 盘中高见30.500创近两年四个月高位，令今日台币现汇承压。
汇银人士表示，海外投资人透过多家银行买进美元，由于金额不小，令一个月期美元/台币从小幅折价转为溢价，迫使被轧的银行盘纷纷回补。由于今日台币兑美元已跌破30.350支撑价位，实质成交区间将移向30.350-30.450。
汇银人士并提醒，此前本地寿险公司买进人民币资产多没有避险，受人民币贬值幅度超乎预期影响，短期应不会再增加美元空单部位，反而有增加美元多单的需求。此外，需观察今日台股期指结算后外资的动向，应提防台币贬值令套利预期落空而反向汇出的可能。
〞(海外客户)可能担心亚币受到人民币传染，大家都被轧到了。〞一位外商银行交易主管表示。
另一外商银行交易员则称，今早央行并未因台币走贬而有干预动作，可能是因为亚洲货币多表现弱势，不愿逆势而为。
人民币汇率波幅扩大后，人民币兑美元即期 周二收跌在6.1920至逾11个月低位，周三早盘报在6.1959。
早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.376-30.416，上日台币实质交易区间主要在30.310-30.330。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币自小幅折价转为溢价；一个月远汇报价 早盘在30.423/30.436左右，上日纽约盘收在30.450。此前盘中高位是在2011年11月25日的30.523。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.350-30.450
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(记者 董永年; 审校)