中国外汇：2月代客结售汇顺差环比降四成至2,805亿元人民币--外管局

路透北京3月19日 - 中国国家外汇管理局周三公布，2月代客结售汇顺差2,805亿元人民币，按当期结售汇人民币/美元汇率水平测算，约合459亿美元。这较上月水平降低约四成。
其数据并显示，2月银行代客远期结汇签约2,503亿元人民币，远期售汇签约1,113亿元，远期净结汇1,390亿元。银行自身结汇334亿元人民币，售汇342亿元，结售汇逆差9亿元。
截至2月末，远期累计未到期结汇10,929亿元人民币，未到期售汇6,771亿元，未到期净结汇4,158亿元，较上月末增加551亿元。
2014年2月，境内银行代客涉外收入13,852亿元人民币（等值2,266亿美元），对外付款13,020亿元（等值2,130亿美元），涉外收付款顺差831亿元（等值136亿美元）。
以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收:
14年2月 1月 13年1 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2月
代客结售汇净额（亿美元）* 459 763 328 451 392 317 94 26 81 172 343 446 322 926
以亿元人民币计 2,805 4,658
代客收付款顺收（亿美元） 136 313 83 283 289 126 50 -14 -53 83 169 367 127 554
以亿元人民币计 831 1,911
代客远期结售汇净额（亿美 227 253 184 204 130 180 93 26 144 104 91 44 25 94
元）*
以亿元人民币计 1,390 1,548
远期累计未到期结售汇净额 4,158 3,607
（亿元人民币）**
注：* 自2014年起，代客结售汇、代客远期结售汇仅公布人民币数据。表格中美元数据，以外管局公布的银行整体结售汇人民币/美元数据折算的近似汇率测算而成。
** 远期累计未到期结售汇于2014年起开始公布，单位为亿元人民币。
银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完)
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(发稿 李然; 审校 张喜良)