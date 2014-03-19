英国央行：官员认为经济复苏趋于扩大，亦留意英镑汇率--会议记录

会议记录指出，英镑升值通常会降低英国通胀率，但影响程度很难判断。货币政策委员会预期，企业将利用进口成本下降的助力，提高利润。

部份委员在不同的公开谈话中，更加关切英镑对出口的影响。

对于英国经济还能够成长多少，而不会引发通胀，货币政策委员会也不确定。2013年第四季失业人口增加，而且增加的就业岗位，多数是在自营业，显示可能还有更多闲置产能。

“对于就业市场闲置产能程度的各项证据，委员会成员各有不同看法，”会议记录称。

会议记录并未提到委员之间有其他看法分歧。在这次会议上，委员会一致通过维持利率于0.5%不变。