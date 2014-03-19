英国央行：官员认为经济复苏趋于扩大，亦留意英镑汇率--会议记录

欧洲已公布经济指标--2017/4/17
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
会议记录指出，英镑升值通常会降低英国通胀率，但影响程度很难判断。货币政策委员会预期，企业将利用进口成本下降的助力，提高利润。
部份委员在不同的公开谈话中，更加关切英镑对出口的影响。
对于英国经济还能够成长多少，而不会引发通胀，货币政策委员会也不确定。2013年第四季失业人口增加，而且增加的就业岗位，多数是在自营业，显示可能还有更多闲置产能。
“对于就业市场闲置产能程度的各项证据，委员会成员各有不同看法，”会议记录称。
会议记录并未提到委员之间有其他看法分歧。在这次会议上，委员会一致通过维持利率于0.5%不变。
金融市场预期2015年春季是英国首次恢复升息的可能时间。(完) (编译 蔡美珍/朱晓军；审校 高琦)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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