《外汇专栏》南非政治面因素或使兰特汇价再度承压

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 张若琪

路透伦敦3月18日 - 南非兰特兑美元五周的涨势已失去动能，但该国长期受电力问题困扰，可能进一步削弱兰特。

鉴于南非面对5月7日全国选举的事件风险，掺杂了权力政治学，或许将激起火花引燃兰特新一波跌势。

先前兰特/美元 从1月30日的11.3865扶摇直上，至3月6日来到10.5370；周二报10.72。

投资者若重新聚焦南非的经济挑战，兰特/美元或将再度回贬至11.00。其1-3月涨势的50%回档位在10.9617。

南非财长Pravin Gordhan在2月26日所提的预算案誓言控制支出，或已降低了预算赤字预估，但也削减了经济增长预估。

他强调基础建设项目可能耽搁，尤其是发电业，可能波及经济成长。

南非近25%发电量目前并未运转，这极可能削弱经济增长。

国有公用事业公司Eskom自11月以来已四度宣布电力“告急”，本月初，实施了一天的轮流停电，这在六年来还是头一遭。

立法改变或许使投资者推迟在南非投资能源开发的计划。

国会周三决定修订石油法要点，让国家在新的油气探勘和生产投资事业中享有20%的权益。

5月选举在即，尽管该法案还有待南非总统祖马签署才能生效，但石油行业有部分人士似乎对此不甚买帐。

南非离岸石油协会(OPASA)称，这些改变“对类似我们这种高风险、资本密集行业的投资，将造成寒蝉效应。”

尽管非洲人国民大会(ANC)已掌权20年，但民众对持续的贫困水准不满，已提升了经济自由斗士党(EFF)领导人Julius Malema的政治挑战实力。

虽然ANC要在5月胜选没什么问题，但如果EFF表现也不差，或许会让ANC进一步调整政策。

若是如此，类似近来油气探勘和生产的提案，可能不是投资者所乐见。