香港个股：汇源果汁与三得利中国建立策略性伙伴，早盘初段先跌后升

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港3月20日 - 中国果汁生产商--汇源果汁 周四公布，公司将通过收购业务以及发行新股方式，与三得利中国建立策略性伙伴，其股份早盘初段先跌后升。
汇源果汁于联交所一份声明称，公司将以1.1766亿元人民币代价收购三得利中国旗下三得利食品公司100%及三利得贸易50的权益，并向三得利中国母公司--日本三得利（Suntory Holdings Limited） 配发及发行价值等同于收购代价的新股。
汇源果汁称，“本公司与三得利通过产品开发、质量控制、供需体制等建立战略伙伴关系，并促使本公司的产品组合多元化，以开拓中国的其他饮料市场，特别是茶及咖啡饮料市场。”
三得利为领先的国际饮料公司，广泛涉足烈酒及啤酒以至茶及咖啡等饮料的领域，旗下企业包括三得利食品国际 。该公司今年初以136亿美元现金收购美国酒企Beam ，从而使三得利成为全球第三大烈酒生产商。
汇源果汁早盘初段曾跌逾2%，香港时间09:51，转升0.56%，报5.36港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。