全球商品：中国料扩大牛肉进口渠道，满足国内中产需求

国际油市：亚洲航煤裂解价差走坚，因供给有限
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
**印度巴西牛肉有价格优势**
美国农业部驻华专员表示，中国今年的牛肉进口量可能从2013年的40万吨升至55万吨，因为禽流感疫情爆发使得禽肉消费受到冲击。
巴西牛只存栏量接近2亿头，印度水牛数量估计达到3.27亿头。相比，澳洲牛只存栏量仅为2,700-2,800万头，由于严重旱情导致牧草枯萎，牛群数量日益减少。
“印度甚至巴西的牛群规模如此庞大，将成为澳洲的更大挑战，并加剧竞争，”FCStone Australia的分析师Simon Quilty说。
作为乳业副产品出售的印度水牛肉，在中国主要用于制作香肠，以及做火锅和炒菜。巴西牛肉与澳洲草饲牛肉类似，主要用来烹制牛排。
印度牛肉的价格要比澳洲牛肉便宜。两名出口商表示，印度无骨水牛肉对越南出口报价约为每吨3,200-3,600美元。
根据美国肉类出口协会，去年澳洲对中国出口的牛肉平均价格为每吨4,528美元。
在2012年巴西还可以直接出口牛肉至中国内地的时候，价格平均为每吨4,404美元。
不过仍存在不确定性。倘若印度人民党领导的联盟在4月7日开始的大选中获胜，印度牛肉出口则有可能受到冲击。
和许多印度教徒一样，人民党将牛视为圣物，反对牛肉消费和出口。(完) (编译 白云/郑茵/朱晓军/王兴亚；审校 张荻/石冠兰)
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f