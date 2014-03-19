全球商品：中国料扩大牛肉进口渠道，满足国内中产需求

**印度巴西牛肉有价格优势**

美国农业部驻华专员表示，中国今年的牛肉进口量可能从2013年的40万吨升至55万吨，因为禽流感疫情爆发使得禽肉消费受到冲击。

巴西牛只存栏量接近2亿头，印度水牛数量估计达到3.27亿头。相比，澳洲牛只存栏量仅为2,700-2,800万头，由于严重旱情导致牧草枯萎，牛群数量日益减少。

“印度甚至巴西的牛群规模如此庞大，将成为澳洲的更大挑战，并加剧竞争，”FCStone Australia的分析师Simon Quilty说。

作为乳业副产品出售的印度水牛肉，在中国主要用于制作香肠，以及做火锅和炒菜。巴西牛肉与澳洲草饲牛肉类似，主要用来烹制牛排。

印度牛肉的价格要比澳洲牛肉便宜。两名出口商表示，印度无骨水牛肉对越南出口报价约为每吨3,200-3,600美元。

根据美国肉类出口协会，去年澳洲对中国出口的牛肉平均价格为每吨4,528美元。

在2012年巴西还可以直接出口牛肉至中国内地的时候，价格平均为每吨4,404美元。

不过仍存在不确定性。倘若印度人民党领导的联盟在4月7日开始的大选中获胜，印度牛肉出口则有可能受到冲击。