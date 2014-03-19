更新版 1-新债招标：中国国债和金融债结果冰火两重天，资金趋紧短债受重创

* 资金收紧，一级市场强势松动

* 国债强于金融债，因配置需求更稳定

* 国债承销商有考核压力，保国债投标先

* 流动性转向，短期金融债受创更深 (新增市场评论和更多细节)

路透上海3月19日 - 中国银行间市场资金面日趋收紧，不仅带动现券收益率持续反弹，此前表现更强的一级市场亦开始松动，周三招标的国债金融债结果呈冰火两重天，面对市场不确定性机构优先选择10年国债，三期金融债则受冷落，尤其短债需求更差，定位超高。

市场人士并认为，季末流动性再度趋紧，为现券后市走向蒙上一层阴影，投资户的选择更为谨慎，交易户的参与度也大幅降低，相对而言长期国债的配置需求更为稳定，加上国债的承销商有考核压力，在市场不好的情况下，机构以保国债投标为先。

业内人士稍早透露，财政部招标发行的280亿元人民币10年期固息国债，中标利率为4.42%，稍低于此前4.45%的市场预测均值；该期债边际中标利率为4.46%，投标倍数为1.95倍。

“（口行新债定位）非常高，应该还是投资盘不行吧，没有投资盘，交易盘也炒不动啊。（国债）主要是承销商有积极性，怕违规。”北京一券商交易员称。

华东一银行交易员则谈到，10年国债主要还是投资盘参与的程度较高，而且票息较高，在经济基本面仍偏弱的情况下，对机构仍有一定的吸引力。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为4.5095%。而二级市场上，剩余期限约9.44年的固息国债130018最新报价收益率 为4.52%/4.45%。

此为财政部今年第五期记账式附息国债，利息按半年支付。采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

该期债3月19日招标，3月20日开始计息，招标结束至3月24日进行分销，3月26日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。

**流动性转向，短债受创更深**

因季末临近、2月新增外汇占款减少以及央行公开市场回笼力度不减等因素共同影响，2月以来持续宽裕的资金面已现逆转，而同期走势最强的短债首当其冲被拖累。

另一北京券商交易员指出，今日的进出口行新债不仅中标结果很高，倍数也很差，“所以感觉最近都是刚需，没什么交易户的需求。”

业内人士并透露，进出口银行上午招标的一年期固息债中标利率为4.83%，远高于此前预测均值4.57%，同时招标的六个月期贴现金融债，中标收益率为4.6387%；五年期固息增发债中标收益率为5.3750%，亦高于预测均值5.30%。

一年、五年及六个月期债的投标倍数分别为1.25倍、1.65倍及1.50倍。其中一年品种的投标倍数为今年以来金融债的新低。

银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，六个月、一年和五年期品种收益率分别为4.3756%、4.6115%和5.3054%。

中国2月新增外汇占款较前月大幅减少，跌至五个月新低，亦低于市场预期。这个数字令分析师相信，此前人民币汇率的贬值更可能是市场供求关系造成，而非央行刻意压低。

三期新债具体发行条款如下：

第19期 第20期 第21期

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发行(招标)上限 60亿元 70亿元 60亿元

期限/计息方式 六个月贴现 一年固息 五年固息

（今年第三期增发）

招标方式 单一价格中标 单一利率中标 单一价格中标

（荷兰式） （荷兰式） （荷兰式）

缴款日/起息日 3月20日 3月24日 3月25日/1月28日

分销期 3月19日至3月20日 3月19日-3月24日 3月19日-3月25日

上市日 3月24日 3月26日 3月31日

基本承销额 无

发行手续费 无 发行总额的0.05% 发行总额的0.10%