美国金融：CFTC调查大型高速交易商与期货交易运营商CME和ICE间的交易

路透3月18日 - 华尔街日报援引消息人士的话报导，商品期货交易委员会(CFTC)正在调查大型高速交易商与芝加哥商业交易所(CME)和洲际交易所(ICE)这两家期货交易运营商之间的交易。

华尔街日报报导，美国证券交易委员会(SEC)执行官员还在调查证交所是否向某些客户提供优势，通过设计软件程序可以让其订单享受优待，其中包括高频交易商。

未联系到CFTC和SEC予以置评。

华尔街日报称，CFTC调查重点在于给交易量大的交易商提供金融优待的激励计划，比如证交所对收取的交易费打折。

报导并称，主要调查的公司包括Virtu Financial Inc和Jump Trading LLC。前者计划今年晚些时候上市。