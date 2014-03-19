企业并购：黑石欲提高对汽车部件和建筑产品商Gates的收购出价--消息

路透纽约3月18日 - 知情人士周二表示，美国黑石集团(百仕通) 正致力于对汽车部件和建筑产品生产商Gates Global提出一份更高的收购报价。黑石此前提出约55亿美元的报价上周遭到Gates股东拒绝。

黑石周三与TPG Capital一起提出了约束性报价。消息人士称，黑石正与Gates股东Onex 及加拿大退休金计划投资委员会(CPPIB)磋商，准备提高报价以敲定收购Gates的交易。

其中一名消息人士透露，尚不清楚TPG是否同意在报价提高后加入黑石的收购团队，并提醒说磋商正在进行当中。

Onex和CPPIB也在根据所谓的“双轨”流程，考虑对Gates进行首次公开发行(IPO)。但消息人士称，它们更倾向于出售Gates，并正在努力达成收购协议。

消息人士指出，如果最终条款达成一致，Gates可能在未来两周迎来收购交易。这将成为今年以来达成的第二大私募股权收购交易，仅次于本月稍早Cerberus Capital Management以94亿美元合并旗下Albertsons连锁超市和Safeway 的交易。

由于事件保密，所有消息人士要求不透露身份。黑石、TPG和CPPIB的代表均拒绝置评，而Onex和Gates并未立即回覆置评请求。(完) (编译 朱晓军；审校 王翔琼/王冠中)