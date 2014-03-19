企业并购：黑石欲提高对汽车部件和建筑产品商Gates的收购出价--消息

中美贸易：美国寻求对中国牛肉出口以及金融服务市场准入--白宫发言人
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
路透纽约3月18日 - 知情人士周二表示，美国黑石集团(百仕通) 正致力于对汽车部件和建筑产品生产商Gates Global提出一份更高的收购报价。黑石此前提出约55亿美元的报价上周遭到Gates股东拒绝。
黑石周三与TPG Capital一起提出了约束性报价。消息人士称，黑石正与Gates股东Onex 及加拿大退休金计划投资委员会(CPPIB)磋商，准备提高报价以敲定收购Gates的交易。
其中一名消息人士透露，尚不清楚TPG是否同意在报价提高后加入黑石的收购团队，并提醒说磋商正在进行当中。
Onex和CPPIB也在根据所谓的“双轨”流程，考虑对Gates进行首次公开发行(IPO)。但消息人士称，它们更倾向于出售Gates，并正在努力达成收购协议。
消息人士指出，如果最终条款达成一致，Gates可能在未来两周迎来收购交易。这将成为今年以来达成的第二大私募股权收购交易，仅次于本月稍早Cerberus Capital Management以94亿美元合并旗下Albertsons连锁超市和Safeway 的交易。
由于事件保密，所有消息人士要求不透露身份。黑石、TPG和CPPIB的代表均拒绝置评，而Onex和Gates并未立即回覆置评请求。(完) (编译 朱晓军；审校 王翔琼/王冠中)
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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