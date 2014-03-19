中国汇市：人民币即期早盘续贬至近一年低位，日内浮动幅度首破1%

* 即期早盘续贬至近一年低位

* 日内或测试6.20元整数关口

* 警惕离岸市场大幅波动

* 市场交投趋谨慎

路透北京3月19日 - 人民币兑美元即期 周三续贬至近一年低位。中间价开盘微幅走贬并刷新近四个月低点，在央行宣布扩大波幅后，即期汇率日内相对于中间价贬值方向的浮动幅度首次突破1%。

早盘即期最多贬值至6.1989元，创去年4月9日以来新低，相对于中间价浮动幅度达1.04%。

交易人士认为，市场未见明显的干预结购汇，价格应是供求关系自主决定的。但由于贬幅超过1%，且接近较为敏感的6.20元整数关口，市场交投较为谨慎。

一股份行交易主管表示，当前的价位相当敏感，市场和监管层似乎都在观望。日内存在突破6.20元几十个点的可能性，离岸市场的反应可能会更大。

他认为，市场在没有受到干预的情况下仍保持贬值，说明某种程度上存在着贬值的恐慌情绪。在扩大波幅后，市场尚不好猜测监管层的底线，而监管层也不清楚市场的恐慌程度有多少，双方都在互相试探。

中国国家外汇管理局周三公布，2月代客结售汇顺差较上月降近四成至约459亿美元，与上月贸易逆差和人民币贬值方向相符。

北京时间12:17，人民币兑美元即期报6.197元，上日收报6.192元。今日人民币兑美元中间价 为6.1351元，上日中间价为6.1341元。

全球汇市方面，美元指数周三守在逾四个月低点附近，在叶伦担任美联储主席后的首次政策会议结果出炉前，投资人心有疑虑。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2265/95，上日尾盘为6.2145。

北京时间12:18，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1906/36元，上一交易日尾盘报6.1765元。

央行决定自3月17日起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%，即每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。