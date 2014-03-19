中国汇市：人民币即期早盘续贬至近一年低位，日内浮动幅度首破1%

中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，一季度向好经济数据影响不大
路透上海4月17日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价小跌。交易员称，虽然中间价依旧小幅过滤，彰显淡化贬值预期意图，但客盘仍略偏购汇，大行则适度提供美元流动性，确保市场价不会低中间价太多，避免大幅拉低下日中间价，形成贬值循环，短期汇价料仍无明显方向。
* 即期早盘续贬至近一年低位
* 日内或测试6.20元整数关口
* 警惕离岸市场大幅波动
* 市场交投趋谨慎
路透北京3月19日 - 人民币兑美元即期 周三续贬至近一年低位。中间价开盘微幅走贬并刷新近四个月低点，在央行宣布扩大波幅后，即期汇率日内相对于中间价贬值方向的浮动幅度首次突破1%。
早盘即期最多贬值至6.1989元，创去年4月9日以来新低，相对于中间价浮动幅度达1.04%。
交易人士认为，市场未见明显的干预结购汇，价格应是供求关系自主决定的。但由于贬幅超过1%，且接近较为敏感的6.20元整数关口，市场交投较为谨慎。
一股份行交易主管表示，当前的价位相当敏感，市场和监管层似乎都在观望。日内存在突破6.20元几十个点的可能性，离岸市场的反应可能会更大。
他认为，市场在没有受到干预的情况下仍保持贬值，说明某种程度上存在着贬值的恐慌情绪。在扩大波幅后，市场尚不好猜测监管层的底线，而监管层也不清楚市场的恐慌程度有多少，双方都在互相试探。
中国国家外汇管理局周三公布，2月代客结售汇顺差较上月降近四成至约459亿美元，与上月贸易逆差和人民币贬值方向相符。
北京时间12:17，人民币兑美元即期报6.197元，上日收报6.192元。今日人民币兑美元中间价 为6.1351元，上日中间价为6.1341元。
全球汇市方面，美元指数周三守在逾四个月低点附近，在叶伦担任美联储主席后的首次政策会议结果出炉前，投资人心有疑虑。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2265/95，上日尾盘为6.2145。
北京时间12:18，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1906/36元，上一交易日尾盘报6.1765元。
央行决定自3月17日起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%，即每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李然; 审校 吴云凌)
路透上海4月17日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价小跌。交易员称，虽然中间价依旧小幅过滤，彰显淡化贬值预期意图，但客盘仍略偏购汇，大行则适度提供美元流动性，确保市场价不会低中间价太多，避免大幅拉低下日中间价，形成贬值循环，短期汇价料仍无明显方向。
路透上海4月17日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.07%至93.12；SDR篮子指数微跌至95.22，BIS篮子指数微跌至94.05 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.80%，SDR篮子指数跌0.30%，BIS指数跌2.27% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8785 -45 欧元 7.3025 78 日圆 6.3491 -355 港元 0.8849 -6 英镑
路透上海4月17日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(14日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.04%至93.18，较2014年底则仍下跌6.82%。