中欧贸易：中国在洽购至少150架空客飞机--消息

美国各类经济指标总览--2017/4/17
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)
A330客机的“客舱整装”工厂将进一步加强空中客车在中国市场的地位，五年前该公司在中国天津设立了首家欧洲以外的总装工厂，由本地工人完成A320客机的总装工作。
该协议可能还涉及解冻27架A330客机采购计划的决定，中国政府在近期与欧盟因环境政策问题发生争执后中止了该计划。
了解情况的人士透露，采购计划将于本次访问的法国和德国站期间宣布，采购飞机可能还包括一些A320和A350机型。不过最终结果还要取决于协商，协商可能一直持续到最后时刻。
空客发言人拒绝对此置评。上述知情人士要求不具名，因出于保密原因，他们未被授权向媒体谈论此事。(完)
(编译 白云/郑茵 审校 龚芳/高琦)
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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