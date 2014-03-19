中国汇市-人民币兑美元即期贬值突破6.20元整数关口

一股份行交易主管此前表示，当前的价位相当敏感，市场和监管层似乎都在观望；日内即期存在突破6.20元几十个点的可能性，离岸市场CNH 的反应可能会更大。

北京时间12:38，人民币兑美元即期报6.2001元，上日收报6.192元。今日人民币兑美元中间价 为6.1351元，上日中间价为6.1341元。

离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1936/46元，上一交易日尾盘报6.1765元。(完) (发稿 李然; 审校)