中国汇市-人民币兑美元即期贬值突破6.20元整数关口

国际油市：亚洲航煤裂解价差走坚，因供给有限
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透北京3月19日 - 人民币兑美元即期 周三午间贬值幅度扩大，突破6.20元整数关口，一度触及6.2009元近一年新低。
一股份行交易主管此前表示，当前的价位相当敏感，市场和监管层似乎都在观望；日内即期存在突破6.20元几十个点的可能性，离岸市场CNH 的反应可能会更大。
北京时间12:38，人民币兑美元即期报6.2001元，上日收报6.192元。今日人民币兑美元中间价 为6.1351元，上日中间价为6.1341元。
离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1936/46元，上一交易日尾盘报6.1765元。(完) (发稿 李然; 审校)
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f