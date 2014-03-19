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亚洲 | 2014年 3月 19日 星期三 17:57 BJT

《中国企业债发行日程表》--3月19日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    主体评级   发行时间    主承销商
         (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*阜阳城建      8       7    3/20簿记建档    上限7.90%     AA 　　 3/21-3/27  长江证券
投公司         (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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*温州高新技术  6       7    3/20簿记建档    上限8.00%     AA 　　 3/21-3/25  摩根士丹利华鑫证券
产业开发区投资建设开发公司  (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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*江苏句容福地 12       7    3/20簿记建档    上限7.90%     AA 　　 3/21-3/27  宏源证券
生态科技公司      (第5年、6年、7年末分别偿还30%、30%和40%本金/以自有土地使用权提供担保) 
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*宣城市国     15       7    3/26簿记建档    上限7.99%     AA 　　 3/27-3/31  民生证券
资投资公司      (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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海门海晋交通   9       7    3/17簿记建档        8.00%     AA 　　 3/18-3/20  浙商证券
建设公司      (第3-7年末每年偿还20%本金)                             
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广西农垦集团   7       7    3/17簿记建档    上限8.30%     AA      3/18-3/20  西南证券
           (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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济宁城投      18       7    3/14簿记建档        7.05%     AA+     3/17-3/21  银河证券
               (第3-7年末每年偿还20%本金)                                    国信证券
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富阳城         8       7    3/18簿记建档       *7.20%     AA      3/19-3/21  国开证券
建投集团    (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保有限公司提供担保)   
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太原市国有    20       7    3/18簿记建档        *7.20     AA+     3/19-3/21  广发证券
投资控股公司 (第3-7年末每年偿还20%本金)                                                         
        
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南方电网      50      10    3/18簿记建档        5.90%    AAA      3/19-3/21  国泰君安证券
                                                                    瑞银证券/瑞信方正证券   
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重庆市涪陵区  12       7    3/19簿记建档    上限8.00%     AA      3/20-3/24  摩根士丹利华鑫证券
新城区开发集团 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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济南城投      16       7    3/19簿记建档    上限7.40%     AA+     3/20-3/24  银河证券
              (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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贵阳水利交通  10      10    3/18簿记建档        8.10%     AA      3/19-3/25  长江证券
发展投资集团(第3-6年末每年偿还10%本金，7-10年末每年偿还15%本金)              国开证券
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苏州相城      15       7    3/18簿记建档       *6.95%     AA      3/19-3/25  宏源证券
城建公司    (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保)  
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天津市武清区  20       7    3/18簿记建档       *7.18%     AA+     3/19-3/27  中信建投证券
国资经营投资公司   (第3-7年末每年偿还20%本金)                                渤海证券
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遂宁川中经济  10       7     推迟发行       上限8.30%     AA-         --     银河证券
技术开发总公司   (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    债项评级   发行时间    主承销商
         (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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西安保障住房   10      5    3/17簿记建档      7.31%    AAA      3/18-3/20   中银国际证券
集合债券    (第3-5年末每年偿还30%、30%和40%本金/中债信用增进提供担保)       国开证券
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完) 


 (整理 康熙泽；审校 张喜良)
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