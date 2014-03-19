《中国企业债发行日程表》--3月19日

中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *阜阳城建 8 7 3/20簿记建档 上限7.90% AA 3/21-3/27 长江证券 投公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *温州高新技术 6 7 3/20簿记建档 上限8.00% AA 3/21-3/25 摩根士丹利华鑫证券 产业开发区投资建设开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *江苏句容福地 12 7 3/20簿记建档 上限7.90% AA 3/21-3/27 宏源证券 生态科技公司 (第5年、6年、7年末分别偿还30%、30%和40%本金/以自有土地使用权提供担保) ========================================================================================= *宣城市国 15 7 3/26簿记建档 上限7.99% AA 3/27-3/31 民生证券 资投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 海门海晋交通 9 7 3/17簿记建档 8.00% AA 3/18-3/20 浙商证券 建设公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 广西农垦集团 7 7 3/17簿记建档 上限8.30% AA 3/18-3/20 西南证券 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 济宁城投 18 7 3/14簿记建档 7.05% AA+ 3/17-3/21 银河证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国信证券 ========================================================================================= 富阳城 8 7 3/18簿记建档 *7.20% AA 3/19-3/21 国开证券 建投集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 太原市国有 20 7 3/18簿记建档 *7.20 AA+ 3/19-3/21 广发证券 投资控股公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 南方电网 50 10 3/18簿记建档 5.90% AAA 3/19-3/21 国泰君安证券 瑞银证券/瑞信方正证券 ========================================================================================= 重庆市涪陵区 12 7 3/19簿记建档 上限8.00% AA 3/20-3/24 摩根士丹利华鑫证券 新城区开发集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 济南城投 16 7 3/19簿记建档 上限7.40% AA+ 3/20-3/24 银河证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 贵阳水利交通 10 10 3/18簿记建档 8.10% AA 3/19-3/25 长江证券 发展投资集团(第3-6年末每年偿还10%本金，7-10年末每年偿还15%本金) 国开证券 ========================================================================================= 苏州相城 15 7 3/18簿记建档 *6.95% AA 3/19-3/25 宏源证券 城建公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 天津市武清区 20 7 3/18簿记建档 *7.18% AA+ 3/19-3/27 中信建投证券 国资经营投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 渤海证券 ========================================================================================= 遂宁川中经济 10 7 推迟发行 上限8.30% AA- -- 银河证券 技术开发总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 西安保障住房 10 5 3/17簿记建档 7.31% AAA 3/18-3/20 中银国际证券 集合债券 (第3-5年末每年偿还30%、30%和40%本金/中债信用增进提供担保) 国开证券 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 康熙泽；审校 张喜良)
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43