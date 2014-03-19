《路透晚报》--3月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国金融：央行否认参与兴润置业风险处置，当地政府牵头召开债务协调会

中国一家小型地产公司--浙江兴润置业投资公司近期资金链断裂引起外界高度关注，中国央行周二晚间针对个别外媒报导澄清称，央行未参与周二召开的紧急会议，也未参与浙江兴润置业相关风险处置。

--中国房地产：小型开发商债务违约可能蔓延，加速市场两极化--评级机构

评级机构标准普尔及惠誉指出，中国小型地产公司--浙江兴润置业可能出现债务违约情况，未来有可能继续出现于其他小型开发商，导致银行向大型开发商更为倾斜，加速房地产市场两极化。

--日央行总裁：随着经济转型，中国就业市场可能改善

日本央行总裁黑田东彦周三称，即便中国经济增长放缓，但就业状况仍可能改善，因中国经济正在经历巨大的转型，从外需引导转向内需拉动。

--中国金融：网络支付业务监管趋紧，支付宝财付通表态不受影响

在媒体近日报导中国央行将对第三方支付机构的网络支付业务加强监管之际，国内两大网络支付平台--阿里巴巴旗下支付宝和腾讯旗下财付通迅速回应称，业务不会受到影响。

--中欧贸易：中国在洽购至少150架空客飞机--消息

据知情人士称，中国国家主席习近平本月底出访欧洲期间可能购买至少150架空中客车(Airbus)飞机，价值200亿美元，而中国正在商洽此事。

--马航事件：中国外交部称尚无迹象显示失联班机进入中国领土

中国外交部发言人洪磊周三表示，中国尚未发现马航失联班机进入中国领土的任何迹象。

【固定收益】

--中国货币市场：出资愿意减淡回购利率加速反弹，忐忑观望明日正回购操作

受渐起的谨慎情绪影响，中国银行间市场资金融出机构出资愿意周三减弱，导致14天以内回购利率加速上行，涨幅在50-100个基点(bp)之间，其中七天期品种最新加权利率升至3.4%附近，向月初高位靠拢。

--中国债市动态：现券收益率及IRS续涨，资金紧且人民币续贬令预期悲观

中国银行间债市周三早盘现券收益率及IRS(利率互换)续涨。交易员指出，资金价格跳涨，且人民币继续大幅贬值，机构亦担忧外汇占款增速难免回落，进一步加剧机构对流动性的谨慎预期，IRS短端较长端涨幅更甚，现券收益率则呈普涨态势。

--新债招标：中国国债和金融债结果冰火两重天，资金趋紧短债受重创

中国银行间市场资金面日趋收紧，不仅带动现券收益率持续反弹，此前表现更强的一级市场亦开始松动，周三招标的国债金融债结果呈冰火两重天，面对市场不确定性机构优先选择10年国债，三期金融债则受冷落，尤其短债需求更差，定位超高。

【外汇】

--人民币即期续贬至近一年低位，日内浮动幅度首破1%

人民币兑美元即期周三续贬至近一年低位。中间价开盘微幅走贬并刷新近四个月低点，在央行宣布扩大波幅后，即期汇率日内相对于中间价贬值方向的浮动幅度首次突破1%。

--中国外汇：2月代客结售汇顺差环比降四成，后期料续降但难转为逆差

中国国家外汇管理局周三公布，2月代客结售汇顺差较上月降近四成至约459亿美元，与上月贸易逆差和人民币贬值方向相符。

--中国外汇：今年1月增持美国国债35亿美元，净增持6.6亿元两房债

美国财政部最新数据显示，今年1月中国一改去年12月大规模减持状况，当月净增持35亿美元美国国债，月末持有余额增至12,735亿美元。

--韩国金融：央行和监管方关注人民币存款激增，检查四家外资行--消息

知情消息人士周三对路透表示，韩国央行和金融监管当局正对四家外资银行进行检查，当局担心这些银行的人民币存款激增可能带来系统性风险。截至2月底，韩国当地居民的人民币存款额达到相当于76.2亿美元的规模，六个月前为3.1亿美元。

【证券/期货】

--中国股市：沪综指小幅收跌，房地产业担忧加剧令地产金融股承压

中国股市沪综指周三小幅收跌。分析师指出，小型地产商浙江兴润的资金断裂，引发投资者对国内房地产业前景的忧虑，部分地产股及银行股出现下滑；所幸部分大盘蓝筹股走势稍强，助午后跌幅逐步缩减，守住2,000点整数关口。

--中国期市：上海期金小幅收低，美联储决议出炉前市场谨慎观望

上海期金周三收跌近1%，在本周一创出半年高位后连续第二天回落。克里米亚局势趋缓，削弱了地缘政治风险对金价的支撑，市场关注点转向今日的美联储政策决议。不过业内人士称，美国货币政策出现大幅宽松的可能性很低，金价短线面临继续下行的压力。

--亚洲橡胶：胶价低迷，部份中国进口商对到货违约--行业团体

一橡胶行业团体周三指出，轮胎等级橡胶价格近日跌至数年低位，部分中国橡胶进口商已对供应商的到货违约，令人忧心中国橡胶需求进一步放缓。

--美国个股：矿商自由港认为中国铜需求将持续成长10年以上

美国自由港麦克默伦铜金矿公司一名主管周三表示，尽管有经济放缓的疑虑，但中国的铜需求仍然强劲，铜消费量将持续成长10年以上。

--全球商品：中国料扩大牛肉进口渠道，满足国内中产需求

据业内消息人士估计，有数十万吨来自巴西和印度等国的牛肉避开当局的进口限制，通过香港和越南走私进入中国。

--香港新股：哈尔滨银行IPO拟筹资高至101亿港元，3月底挂牌上市