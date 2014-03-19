主要国家经济指标预测--3月20日****

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透3月20日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 3月20日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 2月 +0.1% -0.1% (较上年同期) -0.9% -1.1% 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 2月 -- 顺差25.94 0830 瑞士三个月目标LIBOR 第一季 0.13% 0.25% 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 3月 正5 正3 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月15日当周 32.5 31.5 四周均值(万人) -- 33.05 续请失业金人数(万人) 3月8日当周 286.8 285.5 1400 美国成屋销售年率(万户) 2月 460 462 1400 美国领先指标 2月 +0.2% +0.3% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 3月 正3.8 负6.3 附：主要国家3月19日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 3月 0-9-0 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 0930 英国请领失业金人数(万人) 2月 减少3.46 减少2.5 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至1月三个月 7.2% 7.2% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) +1.4% +1.3% (不包括奖金)(较上年) +1.3% +1.2% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 3月 19.0 -- 1100 美国抵押贷款市场指数 3月14日当周 369.0 -- 再融资指数 1528.4 -- 1230 美国经常帐(亿美元) 第四季 赤字811.2 赤字880 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 1月 +0.8% +0.8% 1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- 0-0.25% -- 量化宽松总规模(亿美元) 550 -- 购买抵押支持证券(MBS) 250 -- 购买公债 300 -- 2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.9% +0.9% (较上年同期) +3.1% +3.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超1,431 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超10,924 -- (完)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12