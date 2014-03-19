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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 07:55 BJT

****主要国家经济指标预测--3月20日****

路透3月20日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
        
    3月20日(四)
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值         前值 
    0700   德国生产者物价指数(PPI)(较上月)               2月         +0.1%         -0.1%
              　　　　　　　　　 (较上年同期)                        -0.9%         -1.1%
    0700   瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          2月            --     顺差25.94
    0830   瑞士三个月目标LIBOR                          第一季       0.13%         0.25%
    1100   英国工业联盟(CBI)总工业订单差值               3月           正5           正3 
    1230   美国一周初请失业金人数(万人)              3月15日当周      32.5          31.5
               四周均值(万人)                                          --          33.05
               续请失业金人数(万人)                   3月8日当周     286.8         285.5
    1400   美国成屋销售年率(万户)                        2月           460           462
    1400   美国领先指标                                  2月         +0.2%         +0.3%
    1400   美国费城联邦储备银行制造业指数                3月         正3.8         负6.3
    
    附：主要国家3月19日已发布经济指标与预估值对照表：    
  
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段       现值        预估值
    0930   英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果           3月        0-9-0          0-9-0
　　                                                          (升息-维持利率不变-降息)
    0930   英国请领失业金人数(万人)                      2月     减少3.46       减少2.5     
           英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至1月三个月     7.2%          7.2%         
           英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)                   +1.4%         +1.3%        
                            (不包括奖金)(较上年)                    +1.3%         +1.2%        
    1000   瑞士ZEW投资者信心指数                         3月         19.0           --          
    1100   美国抵押贷款市场指数                       3月14日当周   369.0           --         
              再融资指数                                           1528.4           --       
    1230   美国经常帐(亿美元)                           第四季  赤字811.2       赤字880      
    1230   加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                  1月        +0.8%         +0.8%        
    1800   美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定          --       0-0.25%           --       
              量化宽松总规模(亿美元)                                  550           --          
 
              购买抵押支持证券(MBS)                                   250           --          
              购买公债                                                300           --          
 
    2145   新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)             第四季　　　 +0.9%         +0.9%        
                                 (较上年同期)                       +3.1%         +3.0%        
    2350   日本投资外国债券(亿日圆)                     前周    买超1,431           --     
           外资投资日本股票(亿日圆)                            卖超10,924           --  (完)
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