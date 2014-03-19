《全球汇市》美元指数持稳于四个月低位附近，关注叶伦政策评估首秀

乌克兰紧张局势仍是聚焦点，尽管投资者的不安情绪有所缓解。克里米亚民众投票入俄后，俄罗斯总统普京在周二表示，并不打算控制乌克兰其他地区。
欧元兑美元 报约1.3921美元，日内下跌0.1%，与上周四触及的两年半高点1.3967美元相去不远。
尽管许多银行在年初时表示欧元可能是今年的输家，但欧元区复苏、强劲经常帐收支、以及欧洲央行未再进一步宽松政策，均提供欧元支撑。
欧元也迅速扳回周二因德国ZEW调查大幅下滑所带动的跌幅。该数据下滑主要是乌克兰危机所致。
澳元兑美元 一度触及三个月高点0.9138美元，受到风险胃纳回升支撑。该货币对随后回吐涨幅，最新下跌0.1%报0.9119美元。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3916 1.3933 -0.12 +1.24 1.3745
美元/日圆 101.45 101.42 +0.03 -3.66 105.30
欧元/日圆 141.23 141.32 -0.06 -2.42 144.73
美元/瑞郎 0.8740 0.8729 +0.13 -2.11 0.8928
英镑/美元 1.6590 1.6592 -0.01 +0.21 1.6556
美元/加元 1.1121 1.1134 -0.12 +4.72 1.0620
澳元/美元 0.9114 0.9127 -0.14 +2.26 0.8913
新西兰元/美元 0.8605 0.8622 -0.20 +4.86 0.8206
澳元/日圆 92.490 92.580 -0.10 -1.45 93.850
新西兰元/日圆 87.330 87.450 -0.14 +1.06 86.410
英镑/日圆 168.32 168.29 +0.02 -3.45 174.33
澳元/新西兰元 1.0585 1.0583 +0.02 -2.42 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 石冠兰/洪曦/张若琪/王翔琼；审校 李婷仪/王兴亚/石冠兰/张若琪)