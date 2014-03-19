《独家新闻》伊朗石油出口稳健增加，亚洲买家需求大

美国各类经济指标总览--2017/4/17
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)
从去年9月以来，光是亚洲买家所吸纳的伊朗石油就已经超过每日平均960,000桶，加上土耳其的日均100,000桶，至少从那时起出口就已超过日均100万桶。
根据装运文件显示，今年头两个月装运的船货也在日均100万桶以上，今年第一季出口量可能突破上限。
中国2月每日平均装运502,500桶，采购量再度重返制裁前水平。海关数据显示中国2013年全年对伊朗石油的日进口量为428,840桶。
路透先前曾报导，中国国营贸易商珠海振戎公司正在洽谈新的凝析油合约，中国2014年整体进口自伊朗石油可能增加。
装运文件显示，伊朗第二大客户印度在2月装运量为日均304,286桶原油。
韩国2月装运量日均214,286桶，到港时间大多数是3月。2月份抵达韩国的伊朗原油数量是上年同期的两倍，因炼厂在3月维修季之前增加采购。
日本2月装运量日均140,000桶。1月份采购自伊朗的原油为日均210,517桶。但日本2013年的伊朗原油进口数量大减6%，日均进口量创下逾30年来最低。(完) (编译 田建华/李婷仪 审校 徐文焰/艾茂林)
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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