《独家新闻》伊朗石油出口稳健增加，亚洲买家需求大

从去年9月以来，光是亚洲买家所吸纳的伊朗石油就已经超过每日平均960,000桶，加上土耳其的日均100,000桶，至少从那时起出口就已超过日均100万桶。

根据装运文件显示，今年头两个月装运的船货也在日均100万桶以上，今年第一季出口量可能突破上限。

中国2月每日平均装运502,500桶，采购量再度重返制裁前水平。海关数据显示中国2013年全年对伊朗石油的日进口量为428,840桶。

路透先前曾报导，中国国营贸易商珠海振戎公司正在洽谈新的凝析油合约，中国2014年整体进口自伊朗石油可能增加。

装运文件显示，伊朗第二大客户印度在2月装运量为日均304,286桶原油。

韩国2月装运量日均214,286桶，到港时间大多数是3月。2月份抵达韩国的伊朗原油数量是上年同期的两倍，因炼厂在3月维修季之前增加采购。