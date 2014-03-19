《中国债市每日综述》资金趋紧现券收益率和IRS续升，聚焦正回购操作

* 资金供给明显转弱，短期回购利率跳涨

* 对流动性担忧加剧，现券收益率和IRS续升

* 资金信心被弱化，短期走向先看公开市场

路透北京3月19日 - 中国银行间市场周三资金供给明显转弱，短期限质押式回购利率跳涨，加剧机构对流动性前景的担忧，受此影响现券收益率及利率互换(IRS)难脱升势。

交易人士指出，受外汇占款等因素扰动，市场对流动性前景的信心被逐渐弱化，短期资金面走向首要关注明日公开市场操作。

“资金面有点看不懂，感觉很突然就转紧了，...今天利率债(收益率)上了5-10个bp(基点)吧，口行短债招的也不好，对二级有点带动。信用债买盘比较弱，收益率也在上,”北京一大型银行交易员称。

周三上午进行的国债、金融债招标呈现冰火两重天的情况，面对市场不确定性，机构优先选择10年国债，而进出口行发行的三期金融债则受冷落，尤其短债需求更差，定位超高。

北京一券商交易员指出，人民币兑美元仍延续贬值态势，这令市场青睐看淡未来外汇占款增速。而对于短期流动性走向，明日公开市场操作方式影响较大。

“央行重启正回购之后，虽然回笼资金但流动性还是能维持一个比较宽松的局面；但现在不一样了，资金趋紧如果央行还保持之前的量收，对市场各层面的冲击都会比较大。”他说。

央行公开市场周二进行了1,000亿元人民币的28天期正回购操作，规模与上周同期相同，利率则持平于4.0%。不过本周正回购到期量仅为780亿元，较上周的1,600亿元减少过半。

继上周末中国央行宣布扩大人民币汇率波幅后，人民币兑美元即期 连续大幅下挫，周三午间一度触及6.2040元的近一年低位，但此后跌幅略收窄。而即期汇率日内相对于中间价贬值方向的浮动幅度亦首次突破1%。

剩余期限约2.83年的固息国开债140201券 最新成交对应收益率5.26%，上日尾盘为5.22%。

但相较现券市场，国债期货的表现更显出彩，周三中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.620元，较上日结算价涨0.032元，或0.03%。

**出资意愿转淡回购利率加速反弹**

受渐起的谨慎情绪影响，中国银行间市场资金融出机构出资意愿周三减弱，导致14天以内回购利率加速上行，涨幅在50-100个基点(bp)之间，其中七天期品种最新加权利率升至3.4%附近，向月初高位靠拢。

交易员称，外汇占款增量减少趋势冲淡此前对月末前流动性乐观预期，加之正回购力度不减，资金价格进入上涨通道，不过具体能升至何种水平还无法确定，只能先观望明日公开市场正回购规模。

北京一银行交易员表示，早盘机构出资意愿减弱，但因价格上涨补偿，借钱需求仍基本可以得到满足，“估计市场要开始紧了，(连续的)正回购也累计不少量。”

她指出，2月外汇占款增量的下降，而且未来可能会继续减少甚至流出，令出资机构态度趋谨慎。而从短期来看，明日公开市场正回购的操作规模，将直接影响回购利率的进一步走势。

中国2月新增外汇占款较前月大幅减少，跌至五个月新低，亦低于市场预期。这个数字令分析师相信，此前人民币汇率的贬值更可能是市场供求关系造成，而非央行刻意压低。

北京时间17:18 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8220 2.0612 +76.08

七天 3.4612 2.8867 +57.45

14天 3.7878 2.8695 +91.83

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.7100 2.0000 +71.00

七天 3.5050 2.5250 +98.00

14天 3.3650 3.1500 +21.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8300 2.0600 +77.00

七天 3.4600 2.8800 +58.00

14天 3.8000 2.8000 +100.00

Shibor

其中:隔夜 2.8025 2.0500 +75.25

七天 3.4220 2.8800 +54.20

三个月 5.5000 5.5000 +0.00