国际油市：布兰特原油持于六周低点附近，关注美联储政策决定

美国各类经济指标总览--2017/4/17
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)
0554GMT，布兰特原油期货 下跌0.02美元，报每桶106.77美元，此前结算价上升0.55美元。
美国原油期货 下跌0.25美元，报每桶99.45美元。该合约周二收高1.62美元。
“围绕乌克兰局势有很多猜测。我认为仍有构成风险溢价的因素，特别是布兰特原油，”Le Brun说。
不过，上周美国商业原油库存料增加，给油价带来压力。
在美国能源资料协会(EIA)公布上周库存数据前，八位受访分析师预估，3月14日止当周美国原油库存料增加260万桶。EIA将在1430GMT公布一周库存报告。
美国石油协会(API)数据显示，上周原油库存增加590万桶。
市场现在等待美联储日内稍晚将公布的政策决定，寻求进一步的交易指引。
外界普遍认为，在周三稍晚联邦公开市场委员会(FOMC)会议结束后，美联储将宣布把每月购债规模缩减100亿美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/洪曦; 审校 石冠兰/王翔琼/白云)
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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