国际油市：布兰特原油持于六周低点附近，关注美联储政策决定

0554GMT，布兰特原油期货 下跌0.02美元，报每桶106.77美元，此前结算价上升0.55美元。

美国原油期货 下跌0.25美元，报每桶99.45美元。该合约周二收高1.62美元。

“围绕乌克兰局势有很多猜测。我认为仍有构成风险溢价的因素，特别是布兰特原油，”Le Brun说。

不过，上周美国商业原油库存料增加，给油价带来压力。

在美国能源资料协会(EIA)公布上周库存数据前，八位受访分析师预估，3月14日止当周美国原油库存料增加260万桶。EIA将在1430GMT公布一周库存报告。

美国石油协会(API)数据显示，上周原油库存增加590万桶。

市场现在等待美联储日内稍晚将公布的政策决定，寻求进一步的交易指引。

外界普遍认为，在周三稍晚联邦公开市场委员会(FOMC)会议结束后，美联储将宣布把每月购债规模缩减100亿美元。(完)

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