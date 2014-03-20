中国期货：铁矿石期货完成首次交割，实物交割制度经受市场检验

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海3月20日 - 大连商品交易所铁矿石期货 周三完成上市以来的首次交割。1万吨的交割规模虽然不大，但期现价差合理回归，交割流程平稳，标志着全球首个实物交割的铁矿石合约完整地通过了市场检验。
据大连商品交易所统计，I1403合约在最后交割日完成铁矿石期货交割100手，折合现货1万吨。
路透获得的数据显示，I1403交割结算价最终锁定838元(干吨),目前PB市场价格720左右，换成大连铁矿石价约为790元。
大商所的新闻稿显示，I1403合约共注册标准仓单100手，参与交割的客户分别为一家铁矿石贸易企业和一家钢铁冶炼企业，交割货物位于连云港，交割铁矿石来源为澳大利亚，交割品质为铁品位61.9%，符合铁矿石期货交割质量要求。
据大商所统计，截至3月14日，铁矿石期货上市共经历100个交易日，期间共成交690.7万手（单边），折合6.91亿吨铁矿石现货贸易量，相当于同期新加坡掉期市场的七倍及其期货市场的36倍。
大商所负责人表示，将尽快研究铁矿石期货的国际化方案，通过开展保税交割，施行多币种结算等方式，引进境外投资者参与铁矿石期货交易，增强其对产业的服务能力和国际影响力。
大连铁矿石期货于去年10月挂牌交易，加上此前在国内上市的螺纹钢、线材、焦炭和焦煤等品种，中国期市钢铁产业链基本成型。(完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。