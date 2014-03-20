中国期货：铁矿石期货完成首次交割，实物交割制度经受市场检验

路透上海3月20日 - 大连商品交易所铁矿石期货 周三完成上市以来的首次交割。1万吨的交割规模虽然不大，但期现价差合理回归，交割流程平稳，标志着全球首个实物交割的铁矿石合约完整地通过了市场检验。

据大连商品交易所统计，I1403合约在最后交割日完成铁矿石期货交割100手，折合现货1万吨。

路透获得的数据显示，I1403交割结算价最终锁定838元(干吨),目前PB市场价格720左右，换成大连铁矿石价约为790元。

大商所的新闻稿显示，I1403合约共注册标准仓单100手，参与交割的客户分别为一家铁矿石贸易企业和一家钢铁冶炼企业，交割货物位于连云港，交割铁矿石来源为澳大利亚，交割品质为铁品位61.9%，符合铁矿石期货交割质量要求。

据大商所统计，截至3月14日，铁矿石期货上市共经历100个交易日，期间共成交690.7万手（单边），折合6.91亿吨铁矿石现货贸易量，相当于同期新加坡掉期市场的七倍及其期货市场的36倍。

大商所负责人表示，将尽快研究铁矿石期货的国际化方案，通过开展保税交割，施行多币种结算等方式，引进境外投资者参与铁矿石期货交易，增强其对产业的服务能力和国际影响力。