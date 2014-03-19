中国期市：上海期金小幅收低，美联储决议出炉前市场谨慎观望

路透上海3月19日 - 上海期金周三收跌近1%，在本周一创出半年高位后连续第二天回落。克里米亚局势趋缓，削弱了地缘政治风险对金价的支撑，市场关注点转向今日的美联储政策决议。不过业内人士称，美国货币政策出现大幅宽松的可能性很低，金价短线面临继续下行的压力。

沪金主力1406合约 收低0.87%，至每克267.65元人民币。本周一曾触及273.40元的半年多高位。国际金价方面，截至北京时间15:00，纽约商品交易所(COMEX)指标4月期金 下跌0.36%，报每盎司1,354.1美元。伦敦现货金 报每盎司1,353.6美元。

宏源期货贵金属分析师冯海虹表示，国际金价1,400美元无论从技术面还是基本面而言都是一个重大阻力，在地缘政治风险消退的背景下，黄金作为保值资产的作用并不明显，金价短线继续回落的可能性居高。

她并称，近期围绕克里米亚问题的政治角力大幅推高了黄金的避险魅力，与黄金相比，商品属性更强的白银涨幅明显偏低，由此可见金融属性对于金价的提振。

上海期银主力1406 今日收低1.40%至每千克4,211元，今年以来累计上涨2.7%，涨幅远低于黄金的11.8%。

此外，市场还将关注美联储周三公布的政策声明，这是叶伦出任美联储主席后主持的首个政策会议。市场普遍预期，美联储将继续缩减月度购债规模，并可能会调整前瞻性指引。

冯海虹表示，在欧美通胀形势温和的背景下，美联储决议料不会出现对金价的重大利多。若其延续逐步缩减宽松的既定路线，对金价的长期压力就会持续。国际金价短线料跌向1,300美元，沪金则下看每克250元的支撑。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量及全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 白银持仓量较周一均保持不变。

中国期市主要品种收盘信息：

交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1406 44,740 -0.13 448,324

黄金(au) 1406 267.65 -0.87 193,570

螺纹钢 (rb) 1410 3,242 -0.22 1,782,028

橡胶 (ru) 1409 15,260 1.40 228,102 大商所 豆粕 (m) 1409 3,296 2.36 1,565,350

豆油 (y) 1409 7,002 0.11 728,808

焦炭 (j) 1409 1,207 -0.25 258,240 郑商所 白糖 (sr) 1409 4,734 0.40 630,932

棉花 (cf) 1409 17,595 0.03 39,336 中金所 沪深300(if) 1403 2,123.2 0.25 34,337