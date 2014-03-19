《汇市简讯》英国央行总裁卡尼谈话略偏强硬，英镑/美元获支撑

投行观点：Incyte目标价从160美元下调至145--SunTrust Robinson
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0733GMT
* 英国央行总裁卡尼周二传达略为强硬的讯息，英镑从中获支撑
* 欧洲盘初高位在1.6607，差不多是英镑/美元由1.6667跌至1.6545的50%回档位
* 1.6545为周二卡尼谈话前触及的五周低位，接近55日均线位置
* 0930GMT将公布英国就业数据及央行会议记录。市场预估ILO失业率为7.2%
* 英国财政大臣欧思邦1230GMT公布预算案(完)
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