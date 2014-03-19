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市场报道 | 2014年 3月 19日 星期三 15:41 BJT

《汇市简讯》英国央行总裁卡尼谈话略偏强硬，英镑/美元获支撑

0733GMT

* 英国央行总裁卡尼周二传达略为强硬的讯息，英镑从中获支撑

* 欧洲盘初高位在1.6607，差不多是英镑/美元由1.6667跌至1.6545的50%回档位

* 1.6545为周二卡尼谈话前触及的五周低位，接近55日均线位置

* 0930GMT将公布英国就业数据及央行会议记录。市场预估ILO失业率为7.2%

* 英国财政大臣欧思邦1230GMT公布预算案(完)

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