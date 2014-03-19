台湾汇市：台币/美元爆量创近两个月收盘低位，受人民币续贬拖累

* 人民币续贬拖累台币，看空台币令美元远汇转溢价 * 寿险与外资美元需求强，出口商趁机抛汇 * 未见央行干预，不排除续贬向30.50 * 明日台币区间估30.35-30.45 路透台北3月19日 - 台币兑美元 周三收低5.1分，创近两个月收盘低 位。汇银人士表示，人民币续贬效应蔓延至亚洲货币，令今日台币带量走贬，实质交易价位 不排除缓步向30.50测试。 他们指出，海外投资人预料台币将跟进人民币的贬势，昨晚在海外无本金交割远期外汇 (NDF)市场大买美元，令一个月远汇报价 盘中高见30.500创近两年四个月高位 ，使得今日台币现汇承压。 汇银人士称，由于此前本地寿险公司买进人民币资产多没有避险，受人民币贬值幅度超 乎预期影响，今日对美元多单需求明显增加。此外，也见到外资的买元买盘。 出口商则成为美元主要的供应者。一本地银行交易员表示，美元好不容易突破30.35价 位，令出口商见猎心喜，盘中不断在30.40附近抛汇，供需力道碰撞的结果，令台北外汇经 纪公司爆出10.88亿美元的大量，创近两个月纪录，此前大量是在1月27日的12.15亿美元。 不过央行却相对安静，多位交易员表示，今日盘中没看到央行的踪迹。可能是因为亚洲 货币多表现弱势，不愿逆势而为。 对于台币后市，汇银人士认为，由于人民币贬势还没结束，且外部还有克里米亚情势等 不利因素，预料近期台币偏贬，实质交易价位不排除有测试30.50的机会。明日则看在30.35 -30.45。 〞应该会慢慢在30.50附近磨，毕竟这是三、四年来的美元高位，必须要有特殊因素带 动。〞一位本地银行交易员说。 今日台币实质交易区间主要在30.346-30.430，上日在30.310-30.330。此前收盘低位是 在1月28日的30.451。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点自小幅折价 转为溢价、六个月期换汇点折价幅度亦大幅收敛；一个月远汇报价尾盘在30.438/30.452， 上日纽约盘收在30.450。此前盘中高位是在2011年11月25日的30.523。 人民币兑美元即期 周三续贬至近一年低位，盘中一度跌破6.20价位。中间价 开盘微幅走贬并刷新近四个月低点，在央行宣布扩大波幅后，即期汇率日内相对于中间价贬 值方向的浮动幅度首次突破1%。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超10.58亿台币，中止连两日买超 ；上交易日为买超39.81亿台币。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周三：FOMC宣布利率决议、欧洲央行管委会和一般委员会举行会议、英国3月央行货币 政策委员会(MPC)投票结果、英国2月请领失业金人数、美国第四季经常帐、纽西兰第四季GD P。 周四：欧洲央行执委劳滕施莱格参与研讨会讨论、德国2月PPI、美国一周初请失业金人 数、美国2月成屋销售年率和领先指标、美国3月费城联邦储备银行制造业指数、日本央行总 裁黑田东彦讲话； 周五：美联储举办货币政策国际研究论坛(IRFMP)第八届大会、欧元区3月消费者信心、 加拿大2月CPI和1月零售销售。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.437 30.386 30.275-30.437 30.385 10.88 4.25 元太外汇经纪公司 30.434 30.380 30.380-30.434 30.380 4.46 2.13 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.045/0.055 -0.010/0.000 美元/台币六个月期 -0.070/-0.035 -0.150/-0.120 (完)