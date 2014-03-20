台湾货币市场：3月20日及本提存期资金预期变化一览表

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北3月20日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期3,320.5亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
--------------------------------------------------------
(本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期 2兆6,272.3亿台币：(单位：亿台币)
03/21 3,566.50
03/24 4,052.30
03/25 996.25
03/26 2,303.20
03/27 2,202.80
03/28 53.00
03/31 4,825.50
04/01 1,829.15
04/02 3,540.10
04/03 2,903.50
--公债还本付息21亿台币
03/21 102乙1期1息 7.00亿
03/31 95甲3期8息 14.00亿
--国库券到期403.5亿
03/27 财102-3期364天国库券到期200亿
04/03 财103-1期91天国库券到期203.5亿
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--3/27：发行财103-4期364天国库券，预计金额250亿台币，26日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。