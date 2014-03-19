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亚洲 | 2014年 3月 19日 星期三 16:24 BJT

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--3月19日

路透香港3月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:18时,1美元=6.1979人民币CN
Y=CFXS)
    
  公司名     A股代码       B股代码    A股股价(  B股股   A/B股
                                        元)     价(美    比价
                                                 元)    
  仪电电                                  6.21   0.497    2.02
 子                                                     
  市北高                                  9.57   0.568    2.72
 新                                                     
  大众交                                   6.4   0.635    1.63
 通                                                     
  永生投                                  17.6   1.245    2.28
 资                                                     
  老凤祥                                 23.79   2.487    1.54
                                                        
  S中纺机                                 25.2   0.809    5.03
  鼎立股                                  9.86   0.625    2.55
 份                                                     
  氯碱化                                  7.21   0.456    2.55
 工                                                     
  双钱股                                 10.39   0.701    2.39
 份                                                     
  海立股                                  7.49   0.546    2.21
 份                                                     
  浦东金                                 10.12   0.968    1.69
 桥                                                     
  外高桥                                 28.21   1.699    2.68
                                                        
  ST联华                                 22.87     1.8    2.05
                                                        
  锦江投                                 10.76    0.92    1.89
 资                                                     
  中路股                                 18.21   0.824    3.57
 份                                                     
  金山开                                 13.56   0.595    3.68
 发                                                     
  海欣股                                  6.53    0.49    2.15
 份                                                     
  耀皮玻                                  7.79   0.599    2.10
 璃                                                     
  大江股                                  6.06   0.359    2.72
 份                                                     
  上柴股                                 11.29   0.711    2.56
 份                                                     
  丹化科                                  6.71   0.439    2.47
 技                                                     
  上海三                                  6.59    0.63    1.69
 毛                                                     
  友谊股                                  8.86   1.158    1.23
 份                                                     
  上工申                                 10.21   0.539    3.06
 贝                                                     
  上海机                                 20.18   1.874    1.74
 电                                                     
  宝信软                                 30.64   2.001    2.47
 件                                                     
  上海物                                 10.23   0.636    2.60
 贸                                                     
  自仪股                                  8.09   0.681    1.92
 份                                                     
  上海普                                 17.39   0.742    3.78
 天                                                     
  陆家嘴                                 16.17   1.498    1.74
                                                        
  华新水                                 10.38   1.331    1.26
 泥                                                     
  锦江股                                 14.26   1.436    1.60
 份                                                     
  鄂尔多                                  7.97   0.833    1.54
 斯                                                     
  华电能                                  2.48   0.291    1.38
 源                                                     
  SST天海                                 6.55   0.313    3.38
                                                        
  大名城                                  5.04   0.373    2.18
                                                        
  东方通                                 11.46    0.55    3.36
 信                                                     
  黄山旅                                 12.43   1.239    1.62
 游                                                     
  开开实                                 11.24   0.734    2.47
 业                                                     
  海南航                                  1.81   0.386    0.76
 空                                                     
  ST轻骑                                  4.02   0.321    2.02
                                                        
  振华重                                  3.31   0.398    1.34
 工                                                     
  锦州港                                  3.76   0.381    1.59
                                                        
  九龙山                                  3.43     0.3    1.84
                                                        
  凌云股                                  7.98   0.559    2.30
 份                                                     
 
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程表                
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                          
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表                     
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表                      
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程表                  
  香港新闻                            中国新股新闻                                    
  台湾新闻                            香港新股新闻                                    
  中国股市观察                        中国个股业绩                                    
  香港股市观察                        报摘                                           
  中国融资融券                                                            
 
 (整理 赵红梅)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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