《中国上海证交所A+B股股价对比表》--3月19日

中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透香港3月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:18时,1美元=6.1979人民币CN Y=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股 A/B股 元) 价(美 比价 元) 仪电电 6.21 0.497 2.02 子 市北高 9.57 0.568 2.72 新 大众交 6.4 0.635 1.63 通 永生投 17.6 1.245 2.28 资 老凤祥 23.79 2.487 1.54 S中纺机 25.2 0.809 5.03 鼎立股 9.86 0.625 2.55 份 氯碱化 7.21 0.456 2.55 工 双钱股 10.39 0.701 2.39 份 海立股 7.49 0.546 2.21 份 浦东金 10.12 0.968 1.69 桥 外高桥 28.21 1.699 2.68 ST联华 22.87 1.8 2.05 锦江投 10.76 0.92 1.89 资 中路股 18.21 0.824 3.57 份 金山开 13.56 0.595 3.68 发 海欣股 6.53 0.49 2.15 份 耀皮玻 7.79 0.599 2.10 璃 大江股 6.06 0.359 2.72 份 上柴股 11.29 0.711 2.56 份 丹化科 6.71 0.439 2.47 技 上海三 6.59 0.63 1.69 毛 友谊股 8.86 1.158 1.23 份 上工申 10.21 0.539 3.06 贝 上海机 20.18 1.874 1.74 电 宝信软 30.64 2.001 2.47 件 上海物 10.23 0.636 2.60 贸 自仪股 8.09 0.681 1.92 份 上海普 17.39 0.742 3.78 天 陆家嘴 16.17 1.498 1.74 华新水 10.38 1.331 1.26 泥 锦江股 14.26 1.436 1.60 份 鄂尔多 7.97 0.833 1.54 斯 华电能 2.48 0.291 1.38 源 SST天海 6.55 0.313 3.38 大名城 5.04 0.373 2.18 东方通 11.46 0.55 3.36 信 黄山旅 12.43 1.239 1.62 游 开开实 11.24 0.734 2.47 业 海南航 1.81 0.386 0.76 空 ST轻骑 4.02 0.321 2.02 振华重 3.31 0.398 1.34 工 锦州港 3.76 0.381 1.59 九龙山 3.43 0.3 1.84 凌云股 7.98 0.559 2.30 份 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅)
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43