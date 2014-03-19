《路透晚报》--3月19日日间新闻摘要（国际版）

中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数收涨至一周收盘高位，乌克兰危机疑虑降温
日本股市日经指数周三收涨，升至一周高位，因市场寄望乌克兰危机不会恶化，但备受期待的日本显示器公司(JDI)首日挂牌上市表现欠佳，股价跌破发行价。日经指数收高0.4%，至14,462.52点，为3月13日以来最高收位，进一步远离周一触及的六周低位14,203.21。东证股价指数下跌0.1%，至1,164.33点。
--中国股市：沪综指小幅收跌，房地产业担忧加剧令地产金融股承压
中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，小型地产商浙江兴润的资金断裂，引发投资者对国内房地产业前景的忧虑，部分地产股及银行股出现下滑；所幸部分大盘蓝筹股走势稍强，助午后跌幅逐步缩减，守住2,000点整数关口。沪综指收报2,021.734点，跌3.462点或0.17%，日低为2,002.441点；上证A股今日成交额794亿元人民币，上日为835亿元。
--香港股市：恒指小幅收低，腾讯财报公布前股价下滑
香港股市小幅收低，受博彩业者银河娱乐的拖累；与此同时，投资者多退居观望，静候权重股腾讯控股公布财报，及美国联邦储备理事会(美联储/FED)的政策决议出炉。恒生指数收低0.1%，报21,568.69点。恒生国企指数升0.2%。
--汇市：美联储决议出炉前美元走升，市场聚焦叶伦首次掌舵的会议
美元兑日圆及欧元走升，因市场预期美联储将把严冬气候的经济冲击暂搁一旁，进一步撤回货币刺激措施。交易商称，叶伦掌舵美联储的首次政策会议结果出炉前，市场存在一些谨慎情绪，这限制美元涨幅。美元兑日圆小升0.2%至101.625，持于3月13日所及的一个月低位101.20上方。美元兑欧元日内下跌0.1%至1.3917，距离周四触及的两年半高位1.3967不远。
--国际油市：布兰特原油持于六周低点附近，关注美联储政策决定
布兰特原油持于不到106美元的六周低点附近，因对乌克兰危机升级的担忧缓解，而且市场预期美国原油库存增加。0852GMT，布兰特原油期货跌0.36美元，报106.43美元。美国原油期货跌0.16美元至99.54美元。
--金属期市：沪铝创期货市场启动以来低点，铜价下跌
上海期铝跌至期货市场启动以来低点，因供应过剩和信贷紧张打压了需求。伦敦期铜同样下跌，因需求疲软，而且市场担心中国的信贷市场状况。上海期交所主力期铝跌至合约低位每吨12,880元人民币，为2005年9月以来最低。0737GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.1%，报每吨6,475美元。
--全球金市：现货金延续跌势至第三天，静待美联储政策会议结果
金价延续跌势至第三天，进一步远离本周稍早触及的六个月高位，因谨慎的投资者在美国联邦储备理事会政策决议出炉前在场边观望。0856GMT，现货金报每盎司1,347.20美元。
--欧元债市：德债收益率接近八个月低点，之后将标售一笔10年期公债
德国公债收益率(殖利率)接近八个月低点，之后将迎来一笔10年期公债的标售。此前进行的一场公债销售未能吸引到足够买需，认购量低于发行量。10年期德债收益率日内上涨0.5个基点，至1.574%，上周曾触及八个月低点1.506%。 (完) (整理 王洋; 审校 艾茂林)
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43