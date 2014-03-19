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亚洲 | 2014年 3月 19日 星期三 17:40 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透3月19日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

* 英镑/美元：市场密切关注55日移动均线1.6547和上涨趋势线1.6541，看似这两个位置开始逐渐明确。我们注意到日线图、周线图和月线图上的艾略特波浪计数表明走势接近尾声。我们预计市场仍将在2月高位1.6822下方波动。不过，我们尚未发现卖出信号。我们预计市场将需要跌破1.6541(八个月上涨趋势线)，才能重新下探1.6259/29的支撑位区域(9月高位和2013年7月至今的23.6%回档位)。这里的意义仍然关键。

* 欧元/美元：在2008年高位迄今跌势的50%回档位1.3958附近，且略低于关键水准。我们仍预计欧元/美元将在1.40上下遇阻。眼下，日线图上的相对强弱指标有轻度的负背离，不过，我们的注意力集中在上周低位1.3834所构成的支撑点以及2月高位1.3826上。关键的短期支撑位在1.3793。

* 欧元/英镑：欧元再度突破38.2%的回档位0.8392，并且看似会升向200日移动均线0.8424。不过，我们预计后者将构成阻力位，并造成欧元/英镑的回落。我们注意到日线图上TD指标得到确立，也预示欧元/英镑可能下跌。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3914 1.3933 -0.14 +1.23 1.3745

美元/日圆 101.60 101.42 +0.18 -3.51 105.30

欧元/日圆 141.32 141.31 +0.01 -2.29 144.63

美元/瑞郎 0.8752 0.8729 +0.26 -1.97 0.8928

英镑/美元 1.6610 1.6592 +0.11 +0.33 1.6556

美元/加元 1.1144 1.1134 +0.09 +4.93 1.0620

澳元/美元 0.9119 0.9127 -0.09 +2.31 0.8913

新西兰元/美元 0.8607 0.8622 -0.17 +4.89 0.8206

欧元/瑞郎 1.2177 1.2164 +0.11 -0.77 1.2271

欧元/英镑 0.8374 0.8398 -0.29 +0.93 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8218 8.8186 +0.04 -0.29 8.8474

美元/挪威克朗 5.9593 5.9546 +0.08 -1.76 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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