中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透3月19日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
* 英镑/美元：市场密切关注55日移动均线1.6547和上涨趋势线1.6541，看似这两个位置开始逐渐明确。我们注意到日线图、周线图和月线图上的艾略特波浪计数表明走势接近尾声。我们预计市场仍将在2月高位1.6822下方波动。不过，我们尚未发现卖出信号。我们预计市场将需要跌破1.6541(八个月上涨趋势线)，才能重新下探1.6259/29的支撑位区域(9月高位和2013年7月至今的23.6%回档位)。这里的意义仍然关键。
* 欧元/美元：在2008年高位迄今跌势的50%回档位1.3958附近，且略低于关键水准。我们仍预计欧元/美元将在1.40上下遇阻。眼下，日线图上的相对强弱指标有轻度的负背离，不过，我们的注意力集中在上周低位1.3834所构成的支撑点以及2月高位1.3826上。关键的短期支撑位在1.3793。
* 欧元/英镑：欧元再度突破38.2%的回档位0.8392，并且看似会升向200日移动均线0.8424。不过，我们预计后者将构成阻力位，并造成欧元/英镑的回落。我们注意到日线图上TD指标得到确立，也预示欧元/英镑可能下跌。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3914 1.3933 -0.14 +1.23 1.3745
美元/日圆 101.60 101.42 +0.18 -3.51 105.30
欧元/日圆 141.32 141.31 +0.01 -2.29 144.63
美元/瑞郎 0.8752 0.8729 +0.26 -1.97 0.8928
英镑/美元 1.6610 1.6592 +0.11 +0.33 1.6556
美元/加元 1.1144 1.1134 +0.09 +4.93 1.0620
澳元/美元 0.9119 0.9127 -0.09 +2.31 0.8913
新西兰元/美元 0.8607 0.8622 -0.17 +4.89 0.8206
欧元/瑞郎 1.2177 1.2164 +0.11 -0.77 1.2271
欧元/英镑 0.8374 0.8398 -0.29 +0.93 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8218 8.8186 +0.04 -0.29 8.8474
美元/挪威克朗 5.9593 5.9546 +0.08 -1.76 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43