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亚洲 | 2014年 3月 19日 星期三 17:32 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期连四日收贬，盘中一度突破6.20大关

* 人民币即期小幅收贬
    * 中间价小跌
    * 盘中突破6.20关键整数关口
    * 空头获利盘和客盘结汇释出

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京3月19日 - 人民币兑美元即期 周三小幅收跌，贬值幅度为最近三日
来最小，显示汇率波幅放宽后市场逐渐趋稳。中间价小幅下跌，维稳市场的意味明显。
    
    值得一提的是，人民币汇率即期午间贬值幅度扩大，一度突破6.20元整数关口并触及6.
2040的近一年新低，引发空头获利回吐以及客盘结汇释出，令收盘跌幅缩窄。
    
    “6.20是一个很重要的关卡，这个关卡一破，就会有获利盘出来，也会吸引一些客盘结
汇，...下午就有这么一波行情。”上海一外资行交易员指出。
    
    一股份行交易主管此前表示，当前的价位相当敏感，市场和监管层似乎都在观望。
        
    无论是贸易状况、还是外汇占款以及结售汇的情况，都在印证人民币2月中旬启动的一
轮贬值具有相应的市场基础。中国国家外汇管理局周三公布，2月代客结售汇顺差较上月降
近四成至约459亿美元，与上月贸易逆差和人民币贬值方向相符。

    美国财政部最新数据显示，今年1月中国一改去年12月大规模减持状况，当月净增持35
亿美元美国国债，月末持有余额增至12,735亿美元。
    
    全球汇市，美元兑日圆及欧元周三走升，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)
将把严冬气候的经济冲击暂搁一旁，进一步撤回货币刺激措施。    
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          ，以及离岸
 市场人民币的主要报价：    
                                                                               
 在岸市场人民币兑美元                       今日            上日        升贬
              即期成交价格                 6.1965         6.1920       -0.07%
                    中间价                 6.1351         6.1341       -0.02%
              成交额                      159亿美元                       
                                                                          
            日内相对于中间价最大波幅  -1.12% (上限±1%)     日高        日低
                  日内波动幅度(pips)         146          6.1894      6.2040 
              2014年来即期升贬值幅度       -2.30%                              
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFXS         420                          
                                   >                                 
                                                                          
 离岸人民币市场,北京时间17:16               今日            上日          
               1年期NDF                   6.2220/00        6.2145         
                       CNH即期            6.1867/79        6.1765         
 
    央行决定自3月17日（周一）起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅
度由1%扩大至2%。
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外
汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然/李文科; 审校 黄凯)
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