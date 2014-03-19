中国债市：利率互换短端升幅更甚，资金价格跳涨谨慎气氛浓郁

路透上海3月19日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三延续升势。市场人士表示，资金价格进一步跳涨，市场谨慎气氛浓郁，IRS短端升幅更甚，曲线趋平坦化，机构多在等待明日央行在公开市场正回购操作量明朗化，以判断回购利率是否会延续近期加速上涨的势头。

”Repo 1Y已经到4.38%了，主要是资金(价格)上来的很快，后续资金紧不紧，要看央行了，“上海一商业银行交易员称。

他并指出，明日公开市场正回购操作量是焦点所在，“大家都在等这个东西，如果再出个1,000亿(正回购)，(IRS)还会向上走一波。”

业内人士周三透露，公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求。

周二央行公开市场单日净回笼650亿元人民币，回笼工具仍由28天期正回购独当，资金利率应声普涨。市场人士表示，央行仍在通过本外币市场等各种方式进行总量调控，以引导货币市场利率处于合意水平，在平稳政策基调下回笼保证流动性不至于过于泛滥。

上海另一商业银行交易员则提到，目前资金价格实际仍处于相对低位，从利率市场化角度考虑，商业银行活期存款比例将减少，资金成本不可避免要上涨，市场资金利率中枢要抬升，中期来看预计IRS呈震荡走升态势。

受渐起的谨慎情绪影响，中国银行间市场资金融出机构出资愿意周三减弱，导致14天以内回购利率加速上行，涨幅在50-100个基点(bp)之间，其中七天期品种最新加权利率升至3.4%附近，向月初高位靠拢。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.8513/3.9713 4.3280/4.4150 4.4480/4.5300 4.5640/4.6540 4.5433/4.8006

上日 3.5829/3.6779 4.2575/4.3363 4.4000/4.4809 4.5275/4.6129 4.5000/4.7734

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变动 +0.2684/+0.2934 +0.0705/+0.0787 +0.0480/+0.0491 +0.0365/+0.0411 +0.0433/+0.0272

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。