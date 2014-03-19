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亚洲 | 2014年 3月 19日 星期三 17:07 BJT

《全球汇市》美联储决议出炉前美元走升，市场聚焦叶伦首次掌舵的会议

“注意力将转向薪资增长，加之好的就业数据，将推高英镑，”CIBC的Stretch称。

随后，关注点将转向英国年度预算。财长欧思邦料将坚守整顿公共财政的艰难计划，这可能使得英国央行继续肩负放宽货币政策以确保增长的责任。

日圆则下跌，投资者面对乌克兰紧张局势仍保持谨慎。俄罗斯总统普京周二表示他不谋求乌克兰其他地区后，不安情绪有所缓解。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3915 1.3933 -0.13 +1.24 1.3745

美元/日圆 101.58 101.42 +0.16 -3.53 105.30

欧元/日圆 141.33 141.31 +0.01 -2.28 144.63

美元/瑞郎 0.8748 0.8729 +0.22 -2.02 0.8928

英镑/美元 1.6620 1.6592 +0.17 +0.39 1.6556

美元/加元 1.1145 1.1134 +0.10 +4.94 1.0620

澳元/美元 0.9112 0.9127 -0.16 +2.23 0.8913

新西兰元/美元 0.8610 0.8622 -0.14 +4.92 0.8206

欧元/瑞郎 1.2173 1.2164 +0.07 -0.80 1.2271

欧元/英镑 0.8368 0.8398 -0.36 +0.86 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8293 8.8186 +0.12 -0.20 8.8474

美元/挪威克朗 5.9670 5.9546 +0.21 -1.64 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/杜明霞/朱晓军/李春喜/石冠兰 审校 蔡美珍/高琦)
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