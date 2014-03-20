台湾已公布经济指标--2014/3/20

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 1月 -1.78% +5.55% r 3/24 -- 季调失业率 1月 4.07% 4.14% r 3/24 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 2月 -0.05% +0.83% r 4/7 -- ) 外汇存底(亿美元) 2月底 4,179.78 4,169.35 4/3 -- 商品出口(y/y) 2月 +7.9% -5.3% 4/7 -- 商品进口(y/y) 2月 +4.9% -15.2% 4/7 -- M2货币总计数(y/y) 1月 +5.97% +5.75% 3/25 -- 外销订单(y/y) 1月 -2.8% +7.4% 3/20 +8.85% 经常帐盈余(亿美元) 第四季 +171.4 +148.7 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 +26.8 +26.1 5/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 +2.95%(统计值 +1.31% r -- -- ) 重贴现率(%) 12月26日 1.875% 1.875% 3/27 -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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