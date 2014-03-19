CNH动态：离岸高收益债大跌，人民币走贬及兴润事件带来双重沽压

中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透香港3月19日 - 中国房地产行业传违约事件以及人民币汇价持续探低，令离岸人民币债券的高收益债券受压，房地产债券尤甚。市场认为沽压尚未结束，对该类债券持保守态度。
债券交易商指出，尽管赴离岸发行债券的多为中大型业者，亦多有评级，但受到浙江兴润事件影响，该类债券不论是美元债或点心债都表现弱势。尤其是点心债，因为二级市场流动性不佳，买卖盘报价稀疏，更加重跌势。
不仅是二级市场，茂业国际 点心债发行亦暂停，成为今年以来第四例暂停发行。该百货业者本周一以7.25%为其三年期点心债询价，据交易员指出，市场认购情况并不热烈。
“高收益债券沽售压力非常重，有的连bid（买价）都不见，”一中资银行交易员说。
他指出，点心债二级市场流动性不好，不少债券买卖价很宽，＂一成交，价格是半毛钱、半毛钱地往下掉。
永丰金点心债指数 最新报107.9610，较上周五的108.03已跌约0.06%。
在个别债券方面，上月底以6.75%定价的雅居乐 三年期点心债，目前买卖盘报价为7.489/7.150%；其2019年2月到期的美元债券报9.676/9.409%，票面利率为8.375%。
其他如宝龙地产 、花样年 等较早发行的点心债卖压亦重，花样年将在16年5月到期的点心债目前买卖盘报价在10.377/9.309%，以中价计较上周五约9.70%水平升逾40基点。
由于今、明两年是点心债到期的高峰，在预期供给增加下，发行人较弱的高收益债年初以来即备受压力。高收益价投资人主要是较为进取的私人银行及基金等，人民币短期贬值压力大，亦令这些买盘消退。
交易商指出，在中国政府采取措施平抚市场对于中国企业信用风险的疑虑前，市场对于高收益价态度仍保守。然而，投资等级的点心债则持续获得避险买盘承接。
“高等级债券的表现相对稳定，尤其是一些欧洲发行人，有买盘等着价格下跌时承接。”上述中资行人士说，＂由此可见，（卖压）是跟个别行业有关，不是所有点心债。＂
在岸人民币 再创新低，带动离岸连续第九个交易日下跌，并几乎触及6.20大关。本地时间下午5:22时，离岸人民币现汇 报6.1875，较上日尾盘6.1780走贬，但较盘中低点6.1995跌幅缩减。
在岸人民币现汇 今日收在6.1965，盘中见这波下跌以来的新低点6.2040。
评级机构标准普尔及惠誉指出，中国小型地产公司--浙江兴润置业可能出现债务违约情况，未来有可能继续出现于其他小型开发商，导致银行向大型开发商更为倾斜，加速房地产市场两极化。
惠誉认为，政府如何解决这一违约将对房地产业产生重要影响，预计政府可能会任由股东和部分放贷者（尤其是非传统借贷的）承受损失。不过当地政府可能会想方设法保证在建商品房完工交付，具体方法或包括向实力较强的开发商提供支持，让他们接手这些项目。 （完）
人民币汇率相关新闻
人民币汇率市场报导/掉期
人民币在岸相关新闻
人民币离岸/NDF相关新闻
人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43