中国金融：上清所启动铁矿石等衍生品模拟清算竞赛，掉期合约上市渐近

中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透上海3月19日 - 继去年中国版铁矿石期货上市后，国内铁矿石掉期的脚步也渐行渐近。上海清算所周三启动航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算业务模拟比赛，交易标的除已推出的远期运费协议外，还包括以人民币计价和结算的铁矿石和动力煤掉期。
上清所网站显示，模拟交易比赛时间为2014年3月19日至5月16日，交易日交易时间为10:30-18:00。目的是“为保证人民币铁矿石和动力煤掉期中央对手清算业务的顺利上线”。
路透获得的模拟比赛手册显示，人民币铁矿石掉期（CIS）以国内铁矿石现货价格指数为标的，并以人民币进行计价和结算，最终结算价格为三家指数或基准价的算术平均值。
上述三家指数或基准价分别为：中联钢发布的中国铁矿石62进口粉矿现货价格指数、北矿所铁矿石现货交易基准价（62%），以及上海钢联的Mysteel进口矿港口62澳粉现货价格指数。
上清所已于周二起在其网站公布上述价格指数及其平均值。
文件并显示，人民币动力煤掉期将以环渤海港口动力煤（5,500K）离岸平仓价格为标的。最终结算价格的确定基于秦皇岛海运煤炭交易市场发布的环渤海动力煤价格指数。
去年4月，上清所推出人民币远期运费协议中央对手清算业务。该交易所高层去年12月对媒体表示，预计将于2014年3、4月份推出人民币动力煤和铁矿石掉期。
路透致电上清所相关部门，对方未对上述时间表置评，但表示清算模拟比赛已开始进行。
掉期交易是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式，与期权、期货和远期同为金融衍生品。此前新加坡交易所等机构已先行推出铁矿石掉期交易，但结算大多参照国际主要铁矿石价格指数。(完) (发稿 丁琦；审校 张喜良)
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
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* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43