马航事件：马来西亚称马尔代夫居民见到失联客机的报导不实

路透3月19日 - 马来西亚交通部长Hishammuddin Hussein称，调查者已经证实有关马尔代夫居民见到马航失联客机的报导不实。

马尔代夫偏远环礁Kudahuvadhoo上的若干居民报告称，曾在3月8日早晨见到一架低空飞行的飞机。正是在当天，MH370航班在从吉隆坡前往北京途中失踪。

Hishammuddin在周三的例行发布会上表示，马尔代夫警方已经调查过相关报告，并证实为不实消息。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)