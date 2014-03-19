马航事件：马来西亚称马尔代夫居民见到失联客机的报导不实

欧洲已公布经济指标--2017/4/17
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透3月19日 - 马来西亚交通部长Hishammuddin Hussein称，调查者已经证实有关马尔代夫居民见到马航失联客机的报导不实。
马尔代夫偏远环礁Kudahuvadhoo上的若干居民报告称，曾在3月8日早晨见到一架低空飞行的飞机。正是在当天，MH370航班在从吉隆坡前往北京途中失踪。
Hishammuddin在周三的例行发布会上表示，马尔代夫警方已经调查过相关报告，并证实为不实消息。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。