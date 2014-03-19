更新版 1-台湾货币市场：短率稳定无变化，跨季需求不高难以刺激利率扬升

中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
* 季底效应不如预期，压抑短率在低位区
* 超额淮备负数依旧，央行减少隔夜冲销
* 票券商跨季资金需求亦不大 (更新拆款数据及存单发行细节)
记者 林妙容
路透台北3月19日 - 台湾银行间短率周三紧贴低位几无变化。交易员指出，跨季资金的需求低迷，令季底效应未能发酵，即使是有资金缺口的金融机构缺口亦小，不急于配置跨季资金，让利率变化甚微。
市场资金调度人士表示，今日市场的需求依旧疲弱，多数银行都是多钱状态，虽有票券商为维持与银行往来关系，在跨季拆款的利率上接受0.47%的较高利率，但数量不多，市况安静一如以往，将观察下周季底前最后一个交易周是否有较大变化。
〞钱多没有人要，这一季大概不会有明显的季底效应。〞一位公股银行交易员表示。
市场资金去化不易，多数金融机构仍仰赖央行收回流动性，不过主要金融机构的单日超额准备持续为负数，显示有回补积数空间，令央行上日在隔夜冲销力道上稍稍缩手，后续也将持续关注央行在市场上的操作。
此外，一外资银行交易员指出，虽然台币近日明显走弱，但外资资金进出并不明显，暂时不影响货币市场的交投，外资银行资金仍多，预料下周364天期国库券的标售利率仍将持于底部。
银行间隔夜拆款加权平均利 收报0.387%；今日区间在0.295-0.400%；一周拆款利率成交暂在0.380-0.420%，以上报价均同于上日。
**票券商资金缺口小**
短票市场方面，票券商指出，今日短票券发行量稀少，且票券商此前已提早安排跨季的资金落点，今日在市场上对资金需求不高，且法人端的供应已十分充足，令短票利率续在底部承作，亦无变化。
〞之前安排跨月的资金都很顺畅，今天资金缺口小，就暂停一下。〞一位大型票券商交易员说。
票券商交易人士指出，并不预期季底效应会趋于明显，下周跨季的资金存续期将小于一周，预料银行不会再用过高的利率拆出，宁待下周利率回降以后，再继续跨季资金。
今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，利率与上日大致相同。
台湾央行周三公布，共发行816亿台币存单，与今日存单到期金额715.5亿相较，存单发行余额增100.5亿。 周四存单到期金额3,320.5亿台币，周五为3,566.5亿。
拆款中心 资料显示，周三超额准备为负15亿台币，累计超额准备为负1,354亿台币、加计前期1%的超额准备为负837亿台币。
**RP券少资金多**
债券市场附买回(RP)利率大致稳于低位。交易商指出，月底的紧缩效应并未显现在债券附买回市场上，由于券源仍少，附买回利率仍在区间低位不变。
交易商指出，由于上日有台电、鸿海 的公司债交割，投信的资金偏少。今日少了这个紧缩因素，投信要丢钱的更多了，整体市场资金仍显宽裕。
〞今天钱多一点，投信这里问的人比昨天多，〞一位大型证券商交易员表示。
另外一家票券商交易员则表示，由于企业方资金看来仍不少，今日调低跨月的公债附买回利率至0.50-0.51%。目前看来月底的紧缩因素效果不大。
证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主，同上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，也较上日持平。
今日主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.51%，区间高位稍跌，其他大致不变。极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%。
周四将交割永丰金 旗下永丰银行金融债20亿台币、周五交割大众银行金融债35亿台币。
至于下周亦有不少金融债待交割：下周二(25日)上海商银将交割67亿台币，周四(27日)台工银交割13亿金融债、下周五(28日)兆丰银行将交割金融债30亿台币。(完) (集体采写 高洁如; 审校 张喜良)
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路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43