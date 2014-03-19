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亚洲 | 2014年 3月 19日 星期三 17:56 BJT

美国个股：摩根大通将把大宗商品业务售予摩科瑞--华尔街日报

路透3月19日 - 华尔街日报引述一名知情人士报导称，摩根大通 将把大宗商品交易业务售予瑞士能源贸易商摩科瑞(Mercuria)。

路透2月时报导，在收购摩根大通实货大宗商品部门的竞争中，摩科瑞取得领先地位。

华尔街日报指出，交易内容尚不明朗，但摩根大通10月首次向可能买主披露财务状况时，对资产的估值为33亿美元。 华尔街日报报导原文请点击(r.reuters.com/jaf77v)

摩根大通的伦敦分支拒绝评论。尚无法联系取得摩科瑞的评论。(完)
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