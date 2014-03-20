《香港报摘》--其他报纸重要消息3月20日

中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 明报：
--政府就香港未来10年发电燃料组合重新谘询公众，提出两个方案，包括破天荒建议向内地“南方电网”购买三成电力，将令内地电力占本港整体电力供应达一半；另一方案则大幅增加本地天然气发电比例，两个方案都令发电成本增加1倍，意味未来电费走势必定向上。
--内地信托、债券产品违约及信贷违约的个案接二连三发生，市场对经济硬着陆的担忧渐涨，瑞银证券研究部副主管陈李表示，内地今年到期的集合信托约有1万亿元人民币，其中2,500亿元为房地产信托，3,000亿元为地方政府信托，七、八成将在今年第二、三季到期，预计往后4个月，还会有违约事件爆发，最差情况是地方政府的信托违约。 * 星岛日报：
--瑞安房地产 早前引入投资者为分拆旗下中国新天地铺路，主席罗康瑞预期，中国新天地于明年下半年上市，有信心透过上市，将瑞房净负债率降至50%。 * 苹果日报：
--有12家承销团坐镇、有机会成为今年首只百亿新股的哈尔滨银行（新股代码： ）昨首日招股，综合多家券商资料，仅得辉立证券录得10万港元保证金额，反应异常冷淡，较逾10亿港元的公开招股份额仍有一大段距离，不过承销团昨对国际配售充满信心，坦言足额认购未见难度。。 * 东方日报：
--金山软件 已递交申请将旗下金山网络安全（KIS）业务分拆到美国上市，首席财务官吴育强称，当地互联网行业发展较香港优胜，加上美国并无公众持股量限制，股权摊薄较少，故选择在美上市。
--新秀丽 去年业绩符预期兼大增派息，派息比率由25.3%大升至约45.4%。主席兼行政总裁Tim Parker表示，未来派息比率将保持于45%，更指有信心未来几年仍能维持双位数的销售增长，目标是未来四至五年内，公司销售规模能翻一番。 * 文汇报：
--香港金管局总裁陈德霖任期今年9月底届满，本报独家取得的消息获悉，特区政府目前已敲定由管理金融经验丰富的陈德霖续任金管局总裁，为期五年，并将于明日公布有关任命详情。 * 大公报：
--财经事务及库务局局长陈家强昨出席立法会会议时表示，主环球低息环境、区内经济活动扩张，及中国企业在海外营运及并购活动增加，使对美元贷款的需求上升。（完）
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路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，
路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司已启动168亿台币(5.59亿美元)五年期贷款案。