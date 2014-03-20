《香港报摘》--其他报纸重要消息3月20日

* 明报：

--政府就香港未来10年发电燃料组合重新谘询公众，提出两个方案，包括破天荒建议向内地“南方电网”购买三成电力，将令内地电力占本港整体电力供应达一半；另一方案则大幅增加本地天然气发电比例，两个方案都令发电成本增加1倍，意味未来电费走势必定向上。

--内地信托、债券产品违约及信贷违约的个案接二连三发生，市场对经济硬着陆的担忧渐涨，瑞银证券研究部副主管陈李表示，内地今年到期的集合信托约有1万亿元人民币，其中2,500亿元为房地产信托，3,000亿元为地方政府信托，七、八成将在今年第二、三季到期，预计往后4个月，还会有违约事件爆发，最差情况是地方政府的信托违约。 * 星岛日报：

--瑞安房地产 早前引入投资者为分拆旗下中国新天地铺路，主席罗康瑞预期，中国新天地于明年下半年上市，有信心透过上市，将瑞房净负债率降至50%。 * 苹果日报：

--有12家承销团坐镇、有机会成为今年首只百亿新股的哈尔滨银行（新股代码： ）昨首日招股，综合多家券商资料，仅得辉立证券录得10万港元保证金额，反应异常冷淡，较逾10亿港元的公开招股份额仍有一大段距离，不过承销团昨对国际配售充满信心，坦言足额认购未见难度。。 * 东方日报：

--金山软件 已递交申请将旗下金山网络安全（KIS）业务分拆到美国上市，首席财务官吴育强称，当地互联网行业发展较香港优胜，加上美国并无公众持股量限制，股权摊薄较少，故选择在美上市。

--新秀丽 去年业绩符预期兼大增派息，派息比率由25.3%大升至约45.4%。主席兼行政总裁Tim Parker表示，未来派息比率将保持于45%，更指有信心未来几年仍能维持双位数的销售增长，目标是未来四至五年内，公司销售规模能翻一番。 * 文汇报：

--香港金管局总裁陈德霖任期今年9月底届满，本报独家取得的消息获悉，特区政府目前已敲定由管理金融经验丰富的陈德霖续任金管局总裁，为期五年，并将于明日公布有关任命详情。 * 大公报：

--财经事务及库务局局长陈家强昨出席立法会会议时表示，主环球低息环境、区内经济活动扩张，及中国企业在海外营运及并购活动增加，使对美元贷款的需求上升。（完）