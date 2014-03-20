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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 08:32 BJT

《香港报摘》--经济日报3月20日

* 要闻版头条：

--股王腾讯 拆细，力吸散户入场支持。股份按比例一拆五，入场费将大降至万余港元一手。 * 其他： 　　--此前基金大走资的环境下，交易所买卖基金（ETF）仍会录得净流入，以博捞底，但近日连ETF亦见大走资，X安硕A50中国 （非实物ETF）于本周二走资17亿港元，11个月以来第二大走资。环球上市的中资股ETF中，近3天走资达47亿港元，令港股骤失动力。有基金经理指，人民币近期大幅贬值影响海外投资者持有人民币资产的投资情绪，加上人民银行部署抽资，吸走市场过多的流动性，触发内地机构投资者出售资产以应付流动性需求。

--银河娱乐 去年盈利突破百亿港元，首度派特别息每股0.7港元，股息率约0.98厘。 银娱未有透露未来的持续派息政策，副主席吕耀东强调，现金流强劲，这个是好开始，未来（派息）审慎乐观。

--受惠产品组合改善带动毛利率提高，吉利 去年盈利增长31%至26.6亿元人民币，派末期息4.6港仙。业绩胜市场预期。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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