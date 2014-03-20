《香港报摘》--经济日报3月20日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 要闻版头条：
--股王腾讯 拆细，力吸散户入场支持。股份按比例一拆五，入场费将大降至万余港元一手。 * 其他： --此前基金大走资的环境下，交易所买卖基金（ETF）仍会录得净流入，以博捞底，但近日连ETF亦见大走资，X安硕A50中国 （非实物ETF）于本周二走资17亿港元，11个月以来第二大走资。环球上市的中资股ETF中，近3天走资达47亿港元，令港股骤失动力。有基金经理指，人民币近期大幅贬值影响海外投资者持有人民币资产的投资情绪，加上人民银行部署抽资，吸走市场过多的流动性，触发内地机构投资者出售资产以应付流动性需求。
--银河娱乐 去年盈利突破百亿港元，首度派特别息每股0.7港元，股息率约0.98厘。 银娱未有透露未来的持续派息政策，副主席吕耀东强调，现金流强劲，这个是好开始，未来（派息）审慎乐观。
--受惠产品组合改善带动毛利率提高，吉利 去年盈利增长31%至26.6亿元人民币，派末期息4.6港仙。业绩胜市场预期。（完）
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。