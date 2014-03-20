《香港报摘》--信报3月20日

中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 要闻版头条：
--股王腾讯 去年纯利增长略逊预期，不过最令投资者惊讶的，是腾讯拟把股份1拆5，维持每手100股，相信日后投资者只可用1万多港元，便可买入「股王」腾讯。 * 其他： --阿里巴巴集团 甫决定弃港赴美挂牌，创办人兼董事会主席马云日前首次开腔，表示在香港或美国上市对集团并不重要，关键是这两个市场将因为阿里巴巴而变化，暗示他期望引入「同股不同权」的制度，吸引同类股份日后来港上市；马云又否认有意借壳在港上市。
--碧桂园 首席财务官伍绮琴请辞，拖累股价进一步下泻12%，收市创一年半新低。市场消息指出，除伍绮琴外，集团整个香港的投资者关系部门三至四名员工亦同时被辞退。尽管主席杨国强再三强调管理层与伍绮琴并无意见不合，但据悉，总裁莫斌在集团发展上采取积极进取的态度，与旧有员工合作上存有分歧。
--房企债务违约风险日增，惟瑞安房地产 及中骏 均表示，不担心早前发行的美元债券会因人民币持续贬值而令风险上升，瑞房并表明今年会继续留意机会进一步发债融资。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，
路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司已启动168亿台币(5.59亿美元)五年期贷款案。