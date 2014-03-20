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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 09:07 BJT

《香港报摘》--信报3月20日

* 要闻版头条：

--股王腾讯 去年纯利增长略逊预期，不过最令投资者惊讶的，是腾讯拟把股份1拆5，维持每手100股，相信日后投资者只可用1万多港元，便可买入「股王」腾讯。 * 其他： 　　--阿里巴巴集团 甫决定弃港赴美挂牌，创办人兼董事会主席马云日前首次开腔，表示在香港或美国上市对集团并不重要，关键是这两个市场将因为阿里巴巴而变化，暗示他期望引入「同股不同权」的制度，吸引同类股份日后来港上市；马云又否认有意借壳在港上市。

--碧桂园 首席财务官伍绮琴请辞，拖累股价进一步下泻12%，收市创一年半新低。市场消息指出，除伍绮琴外，集团整个香港的投资者关系部门三至四名员工亦同时被辞退。尽管主席杨国强再三强调管理层与伍绮琴并无意见不合，但据悉，总裁莫斌在集团发展上采取积极进取的态度，与旧有员工合作上存有分歧。

--房企债务违约风险日增，惟瑞安房地产 及中骏 均表示，不担心早前发行的美元债券会因人民币持续贬值而令风险上升，瑞房并表明今年会继续留意机会进一步发债融资。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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