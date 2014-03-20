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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 08:15 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月20日

路透香港3月20日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较：（1美元=7.7649港元
       ）
                                                                                      
 美股道琼工业指数      周三收低114.02点或0.7%，报16,222.17点。美国联邦储备理事会(FED，
 美联储)主席叶伦的讲话加大了联储将较预期提前升息的可能性。
                                                                                      
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       151.070    0.71      28085            11.730      -0.25
 中国铝业                       8.440    0.60      29658             2.621      -1.08
 中国移动                      44.630   -1.67     218524            69.309      -0.27
 中国人寿                      39.660   -1.39      30693            20.530      -0.58
 中石油                        98.780   -0.94      34925             7.670      -0.26
 中石化                        85.060   -0.29      49382             6.605      -1.13
 汇丰控股            <HSBC.K   49.230   -1.20    2744933            76.453      -0.45
 中电信                        40.350   -2.23      14573             3.133      -0.54
 中国联通                      11.740   -2.00     169276             9.116      -0.59
 兖州煤业                       6.690   -1.62      28179             5.195      -0.48
 华能国际                      36.810    3.57      23498             7.146      -0.34
 南方航空                      16.390   -0.24       8755             2.545      -0.57
 东方航空                      17.000    2.41       5200             2.640      -0.75
 中芯国际                       4.010    0.25      46111             0.623       0.44
 （完）
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