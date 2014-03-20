《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月20日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港3月20日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较：（1美元=7.7649港元 ） 美股道琼工业指数 周三收低114.02点或0.7%，报16,222.17点。美国联邦储备理事会(FED， 美联储)主席叶伦的讲话加大了联储将较预期提前升息的可能性。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 151.070 0.71 28085 11.730 -0.25 中国铝业 8.440 0.60 29658 2.621 -1.08 中国移动 44.630 -1.67 218524 69.309 -0.27 中国人寿 39.660 -1.39 30693 20.530 -0.58 中石油 98.780 -0.94 34925 7.670 -0.26 中石化 85.060 -0.29 49382 6.605 -1.13 汇丰控股 <HSBC.K 49.230 -1.20 2744933 76.453 -0.45 中电信 40.350 -2.23 14573 3.133 -0.54 中国联通 11.740 -2.00 169276 9.116 -0.59 兖州煤业 6.690 -1.62 28179 5.195 -0.48 华能国际 36.810 3.57 23498 7.146 -0.34 南方航空 16.390 -0.24 8755 2.545 -0.57 东方航空 17.000 2.41 5200 2.640 -0.75 中芯国际 4.010 0.25 46111 0.623 0.44 （完）
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。