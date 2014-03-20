《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月20日

路透香港3月20日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较：（1美元=7.7649港元 ） 美股道琼工业指数 周三收低114.02点或0.7%，报16,222.17点。美国联邦储备理事会(FED， 美联储)主席叶伦的讲话加大了联储将较预期提前升息的可能性。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 151.070 0.71 28085 11.730 -0.25 中国铝业 8.440 0.60 29658 2.621 -1.08 中国移动 44.630 -1.67 218524 69.309 -0.27 中国人寿 39.660 -1.39 30693 20.530 -0.58 中石油 98.780 -0.94 34925 7.670 -0.26 中石化 85.060 -0.29 49382 6.605 -1.13 汇丰控股 <HSBC.K 49.230 -1.20 2744933 76.453 -0.45 中电信 40.350 -2.23 14573 3.133 -0.54 中国联通 11.740 -2.00 169276 9.116 -0.59 兖州煤业 6.690 -1.62 28179 5.195 -0.48 华能国际 36.810 3.57 23498 7.146 -0.34 南方航空 16.390 -0.24 8755 2.545 -0.57 东方航空 17.000 2.41 5200 2.640 -0.75 中芯国际 4.010 0.25 46111 0.623 0.44 （完）