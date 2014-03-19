版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 19日 星期三 18:06 BJT

澳洲金融：监管机构启动对本国外汇市场交易行为的调查

路透悉尼3月19日 - 澳洲监管机构正启动对该国外汇市场交易的调查，加入全球范围内对银行和交易商涉嫌操控价格而展开的调查行动。

这是澳洲银行业者首次被列入汇市价格操控的调查。欧洲和美国已经进行了相关调查。

“我们知晓有关国际监管机构调查其它国家外汇市场不当行为的报道。”澳洲证券和投资委员会新闻发言人Andre Khoury周三对路透表示，“我们将在本国进行相关的调查。”(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐