中国金融：中行与上海国际能源交易中心签战略合作，着眼原油期货契机

中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透上海3月19日 - 作为推进中国版原油期货上市的准备之一，上海国际能源交易中心周三与中国银行 签署战略合作协议，双方将在境内外交易、结算、风险管理、投融资等环节进行合作。
这是上海国际能源交易中心去年11月成立后，首次与商业银行签署战略合作协议。
上海期货交易所发布新闻稿称，除交易层面的合作外，上期所旗下的国际能源交易中心还将与中行在国际市场推广、产品创新、合作培训和研究交流等方面进行合作。
上海国际能源交易中心于去年11月22日在上海自贸区正式挂牌成立，具体承担国际原油期货平台的建设工作。
原油期货的筹备进展方面，上期所表示，目前正在积极筹备原油期货上市，推进做好原油期货合约、交易、结算、国际市场投资者进入等制度安排和规则设计，待国家相关配套政策措施落地后，将向全市场公布。
上期所理事长杨迈军在两会（全国人大和政协会议）期间曾表示，上市原油期货的技术准备工作已全部完成，正在等待配套政策法规的落实，力争在今年内推出，并且将被纳入夜盘交易。 (完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43