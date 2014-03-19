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亚洲 | 2014年 3月 19日 星期三 18:28 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货终止六连跌，受助于技术反弹

“总的来说，近期走势仍然是向下测试2,650-2,680马币（林吉特）的水平，”该贸易商称。

周三收盘时，指标6月合约 升1.5%至每吨2,778马币，盘中价格在2,755-2,786马币之间波动。

总成交量为56,790口，远高于35,000口的平均水平。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 高琦)
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