普京签署克里米亚入俄协议，众多当地居民欣喜若狂

(本文由路透中文网编译提供)

路透乌克兰辛菲罗波尔3月18日（记者 Gabriela Baczynska） - 当俄罗斯总统普京签署克里米亚入俄条约的消息传到克里米亚的时候，辛菲罗波尔一家酒店的两个门卫几乎无法掩饰他们的喜悦。

“我们都是居住在这里的俄罗斯人，我们感觉自己是俄罗斯人，我受够了乌克兰民族主义。现在终于结束了。”48岁的门卫Sergey Tarasov说道。他是白俄罗斯族，多年前到克里米亚从军，现在持有乌克兰护照。

“我记得前苏联解体的时候，那种感觉很糟糕，突然我们又变成了乌克兰国民。现在情况将回到正常的状态。”

普京对俄罗斯议员发表讲话时提到了1991年前苏联解体，称克里米亚入俄是历史正义的恢复。

辛菲罗波尔市中心一个售货亭的销售员Natalia非常开心。

“普京做了我们内心渴望的事情。这么多年过去了，情况终于回到正常状态。对于我和我的家人来说，没有什么事能让我们更高兴了，对于我们来说这是神圣的。”

普京的讲话也安抚了鞑靼族高中生Feride Kurtbedinova。她表示普京与鞑靼族领导人会面显示出了尊敬和安全承诺，并注意到普京在周二的讲话中给鞑靼人留下了很大空间。

“克里米亚加入俄罗斯是更好的事情，因为俄罗斯比乌克兰强大。乌克兰甚至都不肯为我们出头。最重要的是，我们现在和俄罗斯很团结，这不是通过战争或暴力实现的。”

但最初的正面反应并没有对辛菲罗波尔市中心提款机前派长队的人有立竿见影的效果。当地银行宣布了数量不多的每日对外支付限额，导致很多居民担忧他们可能取不出钱。

上世纪80年代初就在克里米亚生活的摩尔多瓦族人Alla Sergeyeva表示，希望每月1,000格里夫纳（乌克兰货币）的退休金能够被提高到与俄罗斯人一样的标准。

“我不再信任基辅当局，我厌倦他们，几十年来他们没干什么好事。他们把所有东西都卖了，自己变得富有然后逃往国外。”

“我希望加入俄罗斯以后生活能变好，我两个成年的儿子能过上更好的生活。”

其他人也期待更高的生活标准和更多公共支出。

“情况不可能比现在更糟了，我在公投中选择加入俄罗斯，基辅当局折磨了我们23年，最近他们刚刚提高了社区管理费，导致人们的生活水平下降。这么做是不对的，必须停止。”24岁的学生Sergey Kotov说道。

只有很少的辛菲罗波尔人表示了担忧。

“这太糟糕了。普京的话表明克里米亚和乌克兰不是终点。他直白地说要恢复前苏联，”当地一家影院的主管Anton Romanov称。（完）