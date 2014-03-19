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亚洲 | 2014年 3月 19日 星期三 18:35 BJT

香港个股：中海油服称今年加大租用装备力度，以捕捉短期市场机会

路透香港3月19日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 周三称，今年将加大租用装备的力度，以捕捉短期市场机会，并为今明两年增长提供保证。

为更好地控制成本，中海油服过去主要倚赖新建、购买及租用装备提高产能，但公司首席执行官李勇在记者会上称，今年公司将策略的优先次序调整为“租用、购买及新建”，以尽快占据市场。

“此乃基于对未来的判断，这样可以降低固定资产规模和控制未来风险，也能保证公司的增长。”他并称，新增装备主要为深水等大型装备。

中海油服此前已经锁定2014年合同量的90%，日费率平稳。李勇说，公司亦已锁定2015年合同量的65%，因此他对公司今明两年的增长充满信心。

该公司此前公布﹐2013年度净利同比增长47%至67.26亿元人民币，并优于市场预期，期内营业收入刷新高的273.64亿元，按年上升24%，因新装备投入使用以及整体作业量饱满。

受此消息刺激，中海油服H股周三盘中曾涨逾6%，收升3.18%，报18.84港元。不过该股在过去一个月累计跌逾16%，因投资者担忧国际市场需求放缓。

中海油服董事长刘健称，加大装备租用力度主要是公司看好短期机会，同时，一旦市场发生不利变化，公司也能有所防范。

正当钻井公司加大船队规模之际，国际石油公司延迟项目开发并削减资本开支，导致国际离岸钻井活动减慢。拥有全球最大离岸钻井船队的Transocean 此前称，预计市场需求要在18-24个月才会复苏。

中海油服的最大客户--中国海洋石油有限公司 仍在加大资本开支以提高中国近海产量，因而对中海油服的业务带来支持。

中海油服A股今天收跌2.74%，报18.08元人民币。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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