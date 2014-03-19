香港个股：中海油服称今年加大租用装备力度，以捕捉短期市场机会

中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透香港3月19日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 周三称，今年将加大租用装备的力度，以捕捉短期市场机会，并为今明两年增长提供保证。
为更好地控制成本，中海油服过去主要倚赖新建、购买及租用装备提高产能，但公司首席执行官李勇在记者会上称，今年公司将策略的优先次序调整为“租用、购买及新建”，以尽快占据市场。
“此乃基于对未来的判断，这样可以降低固定资产规模和控制未来风险，也能保证公司的增长。”他并称，新增装备主要为深水等大型装备。
中海油服此前已经锁定2014年合同量的90%，日费率平稳。李勇说，公司亦已锁定2015年合同量的65%，因此他对公司今明两年的增长充满信心。
该公司此前公布﹐2013年度净利同比增长47%至67.26亿元人民币，并优于市场预期，期内营业收入刷新高的273.64亿元，按年上升24%，因新装备投入使用以及整体作业量饱满。
受此消息刺激，中海油服H股周三盘中曾涨逾6%，收升3.18%，报18.84港元。不过该股在过去一个月累计跌逾16%，因投资者担忧国际市场需求放缓。
中海油服董事长刘健称，加大装备租用力度主要是公司看好短期机会，同时，一旦市场发生不利变化，公司也能有所防范。
正当钻井公司加大船队规模之际，国际石油公司延迟项目开发并削减资本开支，导致国际离岸钻井活动减慢。拥有全球最大离岸钻井船队的Transocean 此前称，预计市场需求要在18-24个月才会复苏。
中海油服的最大客户--中国海洋石油有限公司 仍在加大资本开支以提高中国近海产量，因而对中海油服的业务带来支持。
中海油服A股今天收跌2.74%，报18.08元人民币。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43