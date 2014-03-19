香港个股：中海油于中国南海自营深水勘探获得中型天然气新发现

中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透香港3月19日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周三称，其于中国南海自营深水勘探，获得中型天然气新发现。
中海油的新闻稿称，新发现的陵水17-2构造位于南海琼东南盆地深水区的陵水凹陷东部，平均水深约1,450米。发现井陵水17-2-1井共钻遇约55米的气层，完钻井深3,510米。
“该发现不仅证实了陵水凹陷中央峡谷水道构造岩性复合圈闭的勘探潜力，而且进一步证实了琼东南盆地深水区良好的勘探前景。”公司并称。
中海油近年致力加大深水勘探，以寻找新的储量增长点。
该股今天收升1.38%，报11.76港元。（完） (记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43